Было место для селфи, стала яма для отходов: в ЕАО исчезло уникальное бирюзовое озеро. Фото: скриншот с видео.

Накануне хабаровский бейсджампер посетил уникальное бирюзовое озеро в поселке Хинганск в ЕАО. Точнее, то, что осталось от этого озера. Никакой бирюзовой воды в карьере больше нет. Дно карьера, некогда бывшее озером, покрылось пробкой толщиной в пару метров и стало серым и неприметным. Всему виной старт работ оловодобывающей компании.

ЭТО БЫЛО КРАСИВО

Любитель экстремальных прыжков, хабаровчанин Алексей Пыхов приехал в Хинганск, чтобы наконец-то прыгнуть с места в карьер.

- Я уже был тут, когда внизу было озеро. Тогда прыжок был нецелесообразен. А сейчас, когда озера больше нет, я и прыгнул, - рассказал «КП» Алексей Пыхов, хабаровский бейсджампер.

Прыжок с парашютом экстремал записал на экшн-камеру. Судя по видео, приземление оказалось достаточно мягким. Спортсмен буквально «присел» на песчаный ковер, которым накрыло озеро. Небольшая мечта Алексея исполнилась. А вот надежды хабаровских туристов сделать фото у удивительного бирюзового озера рассыпались.

- Эх, а я так и не успела там побывать, - прокомментировала новость пользовательница соцсетей.

За внешнюю красоту озеро уже успели прозвать «хинганским Байкалом». Его уникальность заключалась еще и в том, что находится оно на 30 метров выше поселка Хинганск. Меняться ситуация начала еще в 2019 году. Тогда, по сообщениям очевидцев, к озеру протянули трубу от нового комбината по добыче оловянного концентрата. С каждым годом озеро становилось все мутнее и больше напоминало болото. А уже сейчас оно покрыто некой пробкой, прочность которой очевидцы сравнивают с бетоном.

БОЛЬШЕ НИКТО НЕ УВИДИТ

Озеро образовалось в горном карьере, из которого когда-то добывалось олово. Еще в середине прошлого столетия работы там прекратились, и добывающий комбинат перешел под землю. Для этого недалеко была построена шахта «Капитальная». Но и там работы прекратились к 2006 году. Когда все работники покинули эти места, шахту затопило подземными водами. Уже из шахты вода и перетекла в карьер, образовав уникальное озеро.

Так как происхождение озера - это результат человеческой деятельности, купаться в нем многие просто остерегались. И хотя считалось, что вода в карьере чистая, бирюзовый оттенок, произошедший в результате окисления руды, давал туристам понять, что водоем может быть опасен. Однако смотреть же не запрещено. Ежегодно на карьер съезжались местные и приезжие туристы, чтобы наделать уникальных кадров у невероятной красоты озера и похвастаться ими в соцсетях. Более того, на озере проводили экскурсии для школьников.

Пока производственные отходы попадают в карьер, о красивом виде можно забыть. Некоторые жители Хабаровского края и ЕАО спокойно отнеслись к такой утрате, но нашлись и те, кто сильно расстроился.