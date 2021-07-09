Ходячие мертвецы: покойники выглянули из могил на сельском кладбище на Колыме

Захоронение, из которого показались мертвые, неглубокое и, предположительно, было вырыто зимой. Фото: "Весьма"

Смерть - что-то очень тайное и сокровенное, о чем не принято говорить и с чем не принято шутить. К усопшим полагается относиться с должным уважением и достойно провожать в мир иной, неважно, кем при жизни были эти люди. Но не все согласны с такой постановкой вопроса, и находятся циники, которые готовы наплевать на традиции.

ШОК

В июле в поселке Ягодное разразился скандал. Местные жители сделали фото, от которого волосы встают дыбом. На леденящем кровь снимке земля, из которой торчит что-то черное. Когда мозг собирает паззл, хочется отпрянуть от экрана - на кадрах… часть человеческой ступни.

- Это захоронение 2020 года для погребения невостребованных тел, которые не забрали родственники или близкие. Предприниматель, которая взяла на себя обязательства по погребению, недобросовестно отнеслась к своей работе. С весны я разорвала все отношения с этой компанией, - рассказала «КП» Надежда Олейник, глава Ягоднинского городского округа.

Уважение к мертвым - явно не тот принцип, которого придерживались похоронщики. Усопшие погребены без гробов, есть информация о том, что в одной могиле лежат несколько тел. Захоронение, из которого показались мертвые, неглубокое и, предположительно, было вырыто зимой - в промерзшем грунте сложно выкопать яму на три метра вглубь. Свою лепту мог внести и гуляющий рядом медведь, который разрыл могилу.

РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ

Пока разгорался скандал, прокуратура организовала проверку. Буквально за два дня было возбуждено уголовное дело. Прокурор взял расследование на личный контроль.

- Выявлены признаки мошенничества при организации похоронного дела. По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

И это не первый раз, когда владелица компании Валентина Т. попадает под данную статью. 11 лет назад женщина точно так же похоронила десятки никому не нужных усопших. А все ради выплаты, которая возмещает затраты по погребению неработающих пенсионеров - 17 тысяч рублей.

Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Какой поворот предпримут события в этот раз - будет известно после расследования. А пока захоронениями в Ягодном будет заниматься другой предприниматель.