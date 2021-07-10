Медведь и лиса погибли от мощного удара током в тайге на Колыме

Погибших зверей сняли на видео очевидцы и поделились кадрами в соцсетях Фото: Скриншот с видео

В тайге в Магаданской области упала высоковольтная линия электропередачи. В этот момент ничего не подозревающие животные шли по своим звериным делам. Жертвами обрыва ЛЭП стали как минимум двое таежных обитателей.

Дикие звери стараются держаться подальше от людей, а если животные и приближаются, то, значит, на это есть причины. Чаще всего это голод и любопытство, но есть и другие факторы. Например, люди селятся в местах, где звери ходили десятками лет. Эти дорожки протоптаны тысячами лап и хорошо известны каждому кожаному носу в тайге. Поэтому животные могут пробегать мимо человеческих жилищ, особенно не смотря вниз.

- Вечером был ураган у нас и сильный ветер. Провод упал и за ночь гостей незваных «замочил», - говорит на видео мужчина, нашедший тела зверей.

Злой рок или судьба, но что-то привело лисицу к месту падения высоковольтного провода. Плутовка не заметила и наступила на него, зверька убило моментально. Разряд тока был настолько сильный, что у животного обуглились лапы и живот.

Вслед за лисой полез медведь. Зверь, видимо, хотел поживиться падалью, но тоже наступил на провод. Мощнейший разряд тока насмерть свалил, предположительно, трехлетнего косолапого.

Погибших зверей сняли на видео очевидцы и поделились кадрами в соцсетях. Пользователи жалеют лисицу и предполагают, что медведь мог идти не только за плутовкой, но и по души отдыхающих. Также в комментариях пишут о погибшей от удара током евражке.