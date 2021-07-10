Хабаровский край переживает дорожный бум. Фото: Правительство Хабаровского края

Когда люди оценивают работу того или иного руководителя, они не говорят «вообще-то жить стало лучше». Это «вообще» складывается из конкретных достижений в совершенно конкретных сферах жизни. Их четыре: работа и заработок, жилье, здоровье и дороги.

Через 10 дней будет год, как Михаил Дегтярев принял в свои руки Хабаровский край. Есть повод оценить, что сделано. Сегодня скажем про дороги. Потому что это наиболее видимо всем и касается всех без исключения.

С момента прихода к руководству регионом новой управленческой команды многие жители края уже успели оценить масштабный ремонт дорог, который начался практически во всех муниципалитетах и территориях края. Глава региона первым делом дал поручения местным власти и региональному правительству приводить в порядок трассы всех уровней. Он увеличил не только финансирование работ, но и контроль над процессом. Дорожное строительство забурлило по всему региону.

Так в 2020 году в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре была завершена реконструкция участка с 113 по 118 километр автомобильной дороги Хабаровск–Лидога–Ванино с подъездом к городу Юности для последующей передачи в федеральную собственность. Водители помнят этот отрезок трассы – он как бы выбивался из общей структуры пути и не в лучшую сторону. Нынче перекос исправлен

Краевой бюджет направил серьезные финансовые вливания в дорожную сферу. Благодаря этой подпитке было выполнено строительство двухполосной автомобильной дороги к площадке "Авангард" (ТОСЭР «Хабаровск») в Хабаровске. Участок небольшой - 1,3 км – но очень важный.

Красные точки (требуется дорожное строительства) на краевой дорожной карте за год сменились зелеными (выполнено). Это: автомобильные дороги к земельным участкам "дальневосточный гектар" на территории Кругликовского сельского поселения района имени Лазо Хабаровского края" (8,3 км) и шоссе к «гектарным» же наделам в селе Свечино Хабаровского муниципального района (3,0 км).

Выполнена реконструкция улицы Лазо от Северного шоссе до моста через реку Силинка в Комсомольске-на-Амуре (1,5 км).

В 2021 году завершена реконструкция Комсомольского шоссе на участке от ул. Совхозной до ул. Амурской и ул. Лазо на участке от моста через р. Силинка до ул. Водонасосной. Близится к завершению реконструкция Комсомольского шоссе на участке от ул. Степной до ул. Совхозной в городе Юности.

В начале года Дегтярев обратился к федеральному правительству по поводу дороги Ванино-Советская Гавань. Эта трасса уже успела стать притчей во языцех среди блогеров, а дальнобойщики ее откровенно ругали. Врио добился своего - по результатам встречи врио Михаила Дегтярева с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в марте этого года на приведение автомобильной дороги в нормативное состояние из федерального бюджета выделено 320 млн. рублей. Это позволит дополнительно отремонтировать 9,9 км дороги.

Города также оказались в зоне внимания. Разработана документация на проведение реконструкции "Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый". Также разрабатывается документация на реконструкцию "Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского" в г. Комсомольске-на-Амуре.

В 2021 году запланировано завершение:

- реконструкции двух мостовых переходов через р. Герби и р. Аякит автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын (9,1 км);

- строительства скоростной трассы Обход г. Хабаровска км 13 – км 42 (28,9 км);

- реконструкция двух мостовых переходов через р. Герби и р. Аякит автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын (9,1 км).

О чем это говорит? Прежде всего, в появлении интереса высшей государственной власти к нуждам Хабаровского края. Впервые за долгое время регион стал получать большие суммы из вышестоящих бюджетов на ремонт дорог. Это произошло как за счет личных связей и знакомств врио губернатора на федеральном уровне, так и за счет того, что глава региона дал правительству и муниципалитетам установку более активно участвовать в различных федеральных целевых программах, подавать заявки на субсидии на ремонт дорог. В совокупности это дало хороший импульс развития сфере дорожного ремонт и позволило ей нарастить темпы.

Дегтярев много ездит по Хабаровскому краю. Он своими глазами видит, что плохое состояние дорог приводит к изоляции отдельных населенных пунктов. При разбитой дороге ехать туда отказываются не только поставщики местных магазинов, но даже скорые или социальные службы. Поддержание дорог в нормативном состоянии требует колоссальных средств из бюджета и контроля со стороны главы региона. Именно такой курс взял врио. Благодаря этому в ремонте основных дорог края начались позитивные подвижки, на некоторых участках работы уже идут, а по ряду объектов верстаются планы.