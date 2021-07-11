Как в Магадане приземлился 11-летний летчик из Америки. Фото: Виртуальная энциклопедия «Дети-герои»

Тони Алиенджена — настоящая легенда в Америке и во всем мире. 11 июля 1989 года он на небольшом самолете, на котором он совершал кругосветное путешествие, 11-летний пилот приземлился в Магадане.

Его полет вокруг земного шара начался 5 июня 1989 года в Калифорнии. Тони тогда учился в пятом классе. По современным меркам это кажется чем-то невероятным — ребенок за штурвалом самолета! Но это были 80-е, и это была Америка! Тони научился управлять самолетом еще в 7 лет.

Вместе с ним путешествовала и его семья: отец Гарри, мать Сьюзан, 9-летняя сестра Алейна. Также на бору находился и его друг по переписке из Советского Союза, 10-летний Рома Черемных. Они пролетели 27,5 тысяч километров через США, Европу и СССР.

Тони путешествовал по свету со своей семьей. Фото: Виртуальная энциклопедия «Дети-герои»/А.Бойцов

Зачем им всем это было нужно? Они возили с собой гигантский свиток, на котором более миллиона детей с разных концов света оставили свои подписи за мир во всем мире. Семья Алиенджена была уверена, что своим полетом она способствует укреплению советско-американских отношений.

Юный пилот посетил несколько российских городов на территории СССР: Омск, Тюмень, Братск, Мирный, Магадан и, конечно же, Москву, где он встретился с первыми лицами государства.

Что стало с Тони Алиенджена теперь? Информацию о нем невозможно найти. После своего полета мальчик вскоре перестал давать интервью, и постепенно в газетах и журналах все реже начали выходить статьи о его подвиге.

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