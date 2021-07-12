Хабаровские рок-группы дали в театре жаркий концерт. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

10 июля на сцене независимого театра «И.Т.Д.» прошло выступление трех хабаровских музыкальных рок-коллективов. Свои песни исполнили группы «Восточное шоссе», «Повешенная луна» и «Дети понедельника».

Июльская жара не стала помехой для жаркого концерта. В небольшом помещении театра собралась абсолютно разношерстная аудитория - сегодня насладиться хорошей музыкой пришли слушатели всех возрастов. Для театра «И.Т.Д.» это своеобразный эксперимент - с этой камерной сцены впервые звучит настолько громкая музыка.

Хабаровские рок-группы дали в театре жаркий концерт. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

- У нас никогда не было такого полного звука на сцене. Я сомневалась в том, насколько формат нашего камерного театра подходит для чего-то такого, но видя реакцию людей, я понимаю, что это все было не зря, - рассказала Юлия Колесникова, представительница театра.

Концерт был организован в рамках музыкального проекта под названием Format C - это объединение энтузиастов, помогающих независимой хабаровской музыке жить и развиваться в сегодняшних реалиях городской сцены.

Вечер начался с выступления группы «Восточное шоссе» - проект, наполненный теплым самобытным звучанием хабаровских улиц. Ее неизменный фронтмен Дмитрий Шакиров вместе с вокалисткой Анастасией Штепой исполнили несколько всеми любимых песен - «Я бы мог сказать тебе», «Ни с кем не говори» и другие. Это выступление задало темп всему концерту.

Затем на сцену вышли участники группы «Повешенная луна». Алексей Богданов и Александр Луцкий исполнили свои песни «Элегия», «Крестовый поход идиота», «Последний сон матадора». Также с театральной сцены прозвучали песни из другого проекта группы, «Меланхолик», главная идея которого кроется в сочетании стихотворений любимых поэтов участников группы и электронной музыки.

Хабаровские рок-группы дали в театре жаркий концерт. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

Концерт завершился громким выступлением группы «Дети понедельника». Виталий Кондорович, ее неизменный вокалист, ворвался на сцену и заполнил зал театра своей безграничной энергией. Группа исполнила песни «Молодой», «Океан», «Города розовых бабочек». По-настоящему горячее окончание этого, в прямом смысле, жаркого музыкального вечера.

- Этот концерт отличается от привычных «гаражников», здесь совсем другая атмосфера. Наверное, это связанно с местом проведения, с театром. Ощущения великолепные, конечно, - рассказывает о своих впечатлениях Анна, гостья мероприятия.

Глядя на такую всецело положительную реакцию слушателей, можно уверенно сказать, что эксперимент прошел очень удачно как для музыкантов, так и для самого театра. Остается ждать и других необычных симбиозов настолько разных направлений творчества.