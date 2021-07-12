Бери и катайся: как работает кикшеринг в Хабаровске

Как работает кикшеринг в Хабаровске. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

Современные реалии остро ставят перед нами вопросы мобильности и экономии времени - в нашей жизни все чаще случаются ситуации, когда нам нужно преодолеть большое расстояние за наиболее короткое время. В таких ситуациях на помощь приходит новая система мобильного транспорта, стремительно набирающая популярность - кикшеринг. «КП»-Хабаровск» проверила, как данный сервис работает в Хабаровске.

QR-КОД В ПОМОЩЬ

Кикшеринг - это система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов. Термин происходит от сочетания английских слов kickscooter (самокат, скутер) и share (делиться, использовать совместно). Тут можно провести аналогию с другими «шеринговыми» сервисами. Например, каршерингом (аренда автомобилей) и велошерингом (прокат велосипедов).

Первый сервис подобного плана появился еще в 2017 году в США. Удобный и дешевый сервис под названием Bird («Птица») мгновенно стал набирать популярность на родине и вскоре получил распространение в Европе. И хотя в России услуги компании-первопроходца все еще недоступны, наши соотечественники пользуются местными аналогами - в крупных городах нашей страны действуют такие сервисы как Whoosh!, Urent, Eleven, Samocat и другие. Хабаровск тоже не отстает и активно внедряет новинку в городскую инфраструктуру, став первым городом на Дальнем Востоке, в котором заработал сервис кикшеринга.

Как работает кикшеринг в Хабаровске. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

Стройные ряды ярких электросамокатов можно встретить в центральной части города - такие парковки появились в Хабаровске еще в апреле 2021 года. Посмотреть их точное расположение на карте и выбрать наиболее удобную можно с помощью специального мобильного приложения кикшеринговой компании, которая работает на территории нашего города.

Чтобы начать поездку, необходимо просканировать специальный QR-код на ручке электросамоката с помощью приложения. Следуя инструкции на экране смартфона, активируем устройство - звуковой сигнал уведомляет о том, что активация самоката прошла успешно, и он готов к поездке. Для тех, кто никогда не пользовался таким видом транспорта, сервис предоставляет удобную видеоинструкцию, призванную помочь новичкам. Всего-то нужно оттолкнуться ногой и плавно опустить правый рычажок на руле самоката - газ.

Как работает кикшеринг в Хабаровске. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

ВСТАЛ И ПОЕХАЛ

Первые впечатления весьма приятные. Управлять электросамокатом достаточно просто. Принцип работы, по большей части, схож с обычным самокатом. Нужно всего лишь оттолкнуться, а все остальное делает электроника - нажимаешь на газ и едешь.

Сначала, конечно, непривычно. Но натренироваться можно всего за несколько минут - страх и неуверенность отходят на второй план. Остается только наслаждаться прогулкой и новыми ощущениями. Одним из главных плюсов электросамокатов является простота и интуитивность управления - освоить такой транспорт с легкостью смогут как взрослые, так и дети.

Аренда электросамоката подойдет тем, кто не хочет стоять в пробке. Это быстрый и надежный способ добраться из пункта «А» в пункт «Б». К тому же такой транспорт довольно экологичен - самокаты работают на электричестве и не выделяют в окружающую среду выхлопные газы, в отличие от автомобилей. Среднее время работы устройства составляет примерно два часа (без дополнительной подзарядки), а средняя максимальная скорость составляет около 30 км/ч.

Как работает кикшеринг в Хабаровске. Фото: Юлия ЗАХАРОВА

Завершить поездку легко - необходимо вернуть устройство на ближайшее парковочное место, следуя инструкции в приложении. Оставляем самокат на нужном месте и оплачиваем поездку. Система предлагает пользователям разные тарифы - можно пользоваться самокатом как до полной разрядки аккумулятора (цена поездки рассчитывается индивидуально, исходя из уровня заряда каждого устройства), так и арендовать устройство на более короткий срок. Во втором случае цена поездки складывается из фиксированной суммы старта аренды (30 рублей), цены каждой минуты поездки (6,5 рубля) и суммы расширенной страховки здоровья (30 рублей). Перед началом поездки со счета банковской карты, привязанной к приложению, резервируется залог в размере 300 рублей, который будет возвращен после завершения аренды.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Кикшеринг в Хабаровске, кажется, почти ничем не отличается от услуг компаний других регионов России. В центральной части нашей страны система проката электросамокатов популярна уже довольно давно. Там данная система зарекомендовала себя очень хорошо - с тех пор рынок заметно расширился, появилось множество сервисов проката, конкурирующих между собой.

Но и у такого универсального транспорта есть некоторые ограничения в использовании. Например, многие сервисы кикшеринга не рекомендуют совершать поездки в сильный дождь, так как существует большой риск не справиться с управлением самокатом на скользкой дороге - это может привести к травмам пользователя и поломке самого транспорта. Также воспользоваться услугами кикшеринга в нашем городе можно только в теплое время года ввиду климатических особенностей нашего региона.

Существуют и территориальные ограничения проката - так называемая «серая зона». Там нет парковочных мест, а при въезде на запрещенную зону электросамокат издает предупредительный звуковой сигнал и отключает двигатель. В будущем сервис планирует расширить радиус доступной для поездок территории, что сделает услуги кикшерига в нашем городе еще более доступными.