Британцы признали «Спутник V» безопасным

Наш «Спутник V» вышел на мировой уровень. Его эффективность признали более 70 стран. Фото: Иван МАКЕЕВ

Британский журнал Nature выпустил материал о российской вакцине «Спутник V». Авторитетное издание дало высокую оценку препарату, отметив его высокую продуктивность и безопасность, сделав особый акцент на отсутствие тяжелых побочных эффектов. Nature полагает, что это может быть связано с технологией производства вакцины. В отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson с одним аденовирусом для доставки генетического кода белка SARS-CoV-2 в клетки человека, российский препарат использует сразу два разных.

Исследования показали, что эффективность одной дозы «Спутника V» составляет более 70%, благодаря чему была создана однокомпонентная вакцина - «Спутник Лайт».

- Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что благополучная ситуация в мире по многим инфекционным заболеваниям, таким как корь, дифтерия, полиомиелит и другими связана с разработкой и применением вакцины. Многолетние разработки технологических процессов в создании вакцин в целом позволили России в короткое время создать защиту против эпидемии, которую мы сейчас переживаем, - пишет издание.

Наш «Спутник V» вышел на мировой уровень. Его эффективность признали более 70 стран. Многие параллельно принимают участие в исследованиях, которые подтверждают и безопасность, и действенность вашей вакцины. И британский Nature с их независимым исследованием тоже подтвердил этот факт.

- Сама история человечества уже неоднократно доказала, что победить ту или иную инфекцию всегда помогала вакцинация. Поэтому у нас нет другого выбора, и применение вакцины в данном случае является лучшим методом для того, чтобы мы победили новую напасть, - прокомментировала новость Людмила Исаенко, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе консультативно-диагностического центра «Вивея».

В Хабаровском крае продолжается прививочная кампания. От коронавирусной инфекции уже привито 192 115 жителей, полностью завершили вакцинацию (прошли оба этапа) 132 898 человек.

За последние сутки в регионе выявлено 336 новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений скончались пять человек. Выздоровели 173. Лидер по заболеваемости - город Хабаровск, отмечается рост в Хабаровском и имени Лазо районах.