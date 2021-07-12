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ЗДОРОВЬЕ12 июля 2021 7:47

Британцы признали «Спутник V» безопасным

Новость уже прокомментировали хабаровские врачи
Олег ОРЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Наш «Спутник V» вышел на мировой уровень. Его эффективность признали более 70 стран.

Наш «Спутник V» вышел на мировой уровень. Его эффективность признали более 70 стран.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Британский журнал Nature выпустил материал о российской вакцине «Спутник V». Авторитетное издание дало высокую оценку препарату, отметив его высокую продуктивность и безопасность, сделав особый акцент на отсутствие тяжелых побочных эффектов. Nature полагает, что это может быть связано с технологией производства вакцины. В отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson с одним аденовирусом для доставки генетического кода белка SARS-CoV-2 в клетки человека, российский препарат использует сразу два разных.

Исследования показали, что эффективность одной дозы «Спутника V» составляет более 70%, благодаря чему была создана однокомпонентная вакцина - «Спутник Лайт».

- Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что благополучная ситуация в мире по многим инфекционным заболеваниям, таким как корь, дифтерия, полиомиелит и другими связана с разработкой и применением вакцины. Многолетние разработки технологических процессов в создании вакцин в целом позволили России в короткое время создать защиту против эпидемии, которую мы сейчас переживаем, - пишет издание.

Наш «Спутник V» вышел на мировой уровень. Его эффективность признали более 70 стран. Многие параллельно принимают участие в исследованиях, которые подтверждают и безопасность, и действенность вашей вакцины. И британский Nature с их независимым исследованием тоже подтвердил этот факт.

- Сама история человечества уже неоднократно доказала, что победить ту или иную инфекцию всегда помогала вакцинация. Поэтому у нас нет другого выбора, и применение вакцины в данном случае является лучшим методом для того, чтобы мы победили новую напасть, - прокомментировала новость Людмила Исаенко, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе консультативно-диагностического центра «Вивея».

В Хабаровском крае продолжается прививочная кампания. От коронавирусной инфекции уже привито 192 115 жителей, полностью завершили вакцинацию (прошли оба этапа) 132 898 человек.

За последние сутки в регионе выявлено 336 новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений скончались пять человек. Выздоровели 173. Лидер по заболеваемости - город Хабаровск, отмечается рост в Хабаровском и имени Лазо районах.

Британцы признали Спутник V безопасным, комментарии хабаровских врачей
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