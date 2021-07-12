Пентхаус за 47 миллионов: рассказываем про самые дорогие хабаровские квартиры

Рассказываем про самые дорогие хабаровские квартиры. Фото: с сайта ЦИАН.

«КП»-Хабаровск» составила рейтинг самых дорогих квартир в столице края. По данным сайта cian.ru, самые дорогие апартаменты стоят 47 миллионов рублей. В рейтинге из пяти квартир класса премиум самая дешевая жилплощадь продается за 28,5 миллиона рублей.

Рассказываем про самые дорогие хабаровские квартиры. Фото: с сайта ЦИАН.

В центре Хабаровска за 47 миллионов рублей продается двухуровневый пентхаус со своей террасой, на которой можно жарить шашлыки. Общая площадь - 420 квадратных метров, жилая - 265 квадратных метров, имеется пять комнат. Квартира меблирована дорогой немецкой мебелью ROLFBENZ, есть собственный спортзал.

Рассказываем про самые дорогие хабаровские квартиры. Фото: с сайта ЦИАН.

Второе место в нашем рейтинге заняла пятикомнатная квартира за 35 миллионов рублей площадью 156,5 квадратных метров на девятом этаже. Дом находится в самом центре города. Апартаменты оснащены дизайнерской мебелью, двумя санузлами. К этому бонусом идут три подземных парковочных места, каждое на два автомобиля.

Рассказываем про самые дорогие хабаровские квартиры. Фото: с сайта ЦИАН.

Следующие апартаменты за 31 миллион рублей расположены в доме в Кировском районе. Площадь жилья составляет 300 квадратных метров. В квартире имеется венецианский витраж из цветного стекла, привезенный из Италии, а также дорогие европейские ванны-чаши.

Рассказываем про самые дорогие хабаровские квартиры. Фото: с сайта ЦИАН.

Предпоследнее место отдали квартире площадью 198,6 «квадрата» в самом центре города. Ее цена составляет 30 миллионов рублей. Новых собственников ожидают четыре комнаты, и в каждой есть своя лоджия.

Заключает ТОП-5 квартира за 28,5 миллиона рублей площадью 220 квадратных метров. Апартаменты расположены на пятом этаже девятиэтажного дома. Это жилье с качественными панорамными окнами.