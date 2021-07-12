ТОП-5 туристических направлений, которые выбрали хабаровчане этим летом

Пляжи Анталии.
Фото: Сергей ЕФИМОВ
Хабаровчане, как и многие российские туристы, направились отдыхать по стране. Те, кто не сделали прививку и не сдали ПЦР-тесты, тоже смогли выехать за пределы России. Наши соотечественники выделили для себя пять самых популярных мест для летнего отдыха, сообщает «КП»-Хабаровск.
Пляжи Анталии.
Фото: Сергей ЕФИМОВ
Как отметили в турагентстве «Валентур», самым интересным местом для проведения отпуска стала Турция. Именно эти курорты первым делом оккупировали хабаровчане, сдав анализы на коронавирус.
Пляж в Сочи.
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Вторым по популярности направлением стал российский город Сочи. В июле попасть в гостиницы Краснодарского края еще можно, лишь сделав ПЦР-тест. В августе регион вводит обязательное наличие прививки у гостей туристического края.
Пляж в Сочи.
Фото: Константин БРЕДНИКОВ
Еще одно любимое направление хабаровчан - Абхазия. На курортах для отдыха не нужна прививка, даже тест на «корону» можно не сдавать.
Пляж в Абхазии.
Фото: Алексей МАТВЕЕВ
Предпоследним по популярности местом для отпуска стало Приморье. Жители края с удовольствием выбрали отдых на Дальнем Востоке, купаясь в теплом Японском море.
Левый берег Амура, Хабаровск.
Фото: Петр МОЛОТОВ
Замыкающим стал внутренний туризм. Часть хабаровчан купила путевки в дома отдыха, расположенные на территории родного края. Коронавирус вносит свои коррективы.
Как отметили в турфирме, путевки на Сахалин были популярны в зимнее время. Летом же жители края решили покупаться в теплых морях. Также большая часть юных хабаровчан уехала в детские лагеря.