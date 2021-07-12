Алгоритм выделения жилья для детей-сирот в Хабаровском крае внедрят в других регионах

Хабаровский край посетила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровский край посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен и врио губернатора обменялись мнениями по поводу того, как обстоит дело с соблюдением прав детей в регионе.

- У нас в крае проживает более 280 тысяч детей. Формируется и укрепляется необходимая социальная инфраструктура, мы развиваем систему социальной поддержки. У нас ежегодно снижается численность детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году в крае было 6553 ребенка-сироты. В следующем - уже 6291. В прошлом году - 6092 ребенка. Уверен, что в текущем году мы эту тенденцию сохраним, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио без пиетета говорил детскому омбудсмену, что в крае проводятся инклюзивные творческие игры, в том числе международные. Что особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями, а в регионе действует несколько образовательных программ для таких ребят. Что запросы детских домов удовлетворяются полностью. Что количество осужденных за преступления несовершеннолетних неуклонно снижается.

- Это так, я знаю из статистики. Хабаровский край - один из немногих регионов России, где наблюдается значительное падение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 15%. Это хорошая тенденция. Отдельно отмечу падение числа преступлений против половой неприкосновенности на 22%. Это впечатляющий результат. Остаются вопросы по многим сферам, где не все гладко. Здесь я замечу, что решение некоторых проблем не совершено на федеральном уровне. Например, с лекарственным обеспечением. Михаил Владимирович правильно делает, что вмешивается в частные случаи и решает их в ручном режиме. Зачастую это единственный способ помочь семье, - отметила Анна Кузнецова.

Треть времени разговора с Михаилом Дегтяревым омбудсмен посвятила проблеме предоставления жилья детям-сиротам. Опыт других регионов России показывает, что даже предоставление жилищных сертификатов и контроль за ними не гарантируют защиты от действий мошенников. Хабаровский край и здесь стоит немного особняком. У нас тоже работает система не денежных выплат, а сертификатов. Только у нас в регионе выработался особый алгоритм их реализации. Он многоэтапный и, можно сказать, эксклюзивный.

Во время пресс-подхода Анна Юрьевна сказала про распространение опыта Хабаровского края по обеспечению жильем детей-сирот на другие регионы. Имелся в виду алгоритм по обеспечению жильем детей-сирот через сертификаты, разработанный у нас - об этом шла речь на встрече с врио губернатора.