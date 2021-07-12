«Дальневосточная мечта – это дом, достоинство и достаток»: Алексей Чекунков пообщался с хабаровскими студентами Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Встреча под ярким названием «Роль и место Дальнего Востока в России и в мире» прошла сегодня, 12 июля, в Тихоокеанском государственном университете. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ответил на злободневные вопросы студентов ТОГУ и рассказал свою версию развития событий на Дальнем Востоке.

ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ МИРА

Один из первых вопросов, который прозвучал в рамках встречи, касался оттока молодого населения с Дальнего Востока, в том числе из Хабаровска. По мнению представителей студенческого сообщества, некоторые виды льгот могли бы поспособствовать тому, чтобы молодежь не уезжала.

- Мы хотим предложить, чтобы для дальневосточников один год в декретном отпуске приравнивался к полутора или двум годам трудового стажа, - сказал Петр Звягинцев, председатель молодежного правительства Хабаровского края.

«Дальневосточная мечта – это дом, достоинство и достаток»: Алексей Чекунков пообщался с хабаровскими студентами Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В свою очередь Алексей Чекунков отметил, что перед министерством развития ДВ и Арктики стоит задача заинтересовать жителей регионов, а не насильно удержать.

- Пакет мер социальной поддержки постоянно обновляется и растет. Спасибо за предложение, мы будем об этом тоже думать. Но я бы хотел добавить. В момент каких-то преобразований мы их не чувствуем. Мы недооцениваем глубину преображений и переоцениваем их на краткосрочных периодах. И вот сейчас происходит очень большая трансформация мира. Под боком у нас выросли экономические гиганты. И на самом деле вы, молодые, наверняка думаете, что Китай всегда был таким. Но, например, я на втором курсе университета в 1998 году бросил учить китайский язык, потому что не захотел тратить время на бедную страну, так как не посчитал перспективным. Потом попытался закрыть этот гештальт, но карьера не позволила. Но немного язык я понимаю. Это уже закон физики - то, что появилось в Азии, не может не оказать влияние на экономику близлежащих стран. Поэтому Дальний Восток просто обязан расти быстрее остальной страны. Те, кто в этом новом мире себя найдут, будут успешнее, чем люди, которые находятся далеко. Это не гарантированно. Но есть большая вероятность здесь достичь высот даже выше, чем в Москве, - объяснил Алексей Чекунков.

Кроме того, на примере идеологий «американской» и «китайской» мечты, Алексей Чекунков озвучил теорию о «дальневосточной мечте».

- В России никогда не было столько возможностей для самореализации, как сейчас. Возможность - это, конечно, важно, но все зависит от вашей личной продуктивности и готовности к любым невзгодам. Как выглядит «дальневосточная мечта»? Так как молодое поколение не похоже на предыдущее и не примется жертвовать собой, «дальневосточная мечта» сейчас - это дом, достоинство и достаток. Кроме того, профессионализм должен всегда конвертироваться в деньги. Именно к этому и стремятся многие люди здесь, - добавил Алексей Чекунков.

ПОЧТИ КАК В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Одной из затронутых тем стало развитие направлений сферы туризма в Хабаровске. Например, вновь был поднят вопрос о развитии международного аэропорта в краевой столице.

- Хабаровск был и остается крупнейшим и важнейшим авиаузлом. Мы вчера с Михаилом Дегтяревым увидели над головой Боинг-747 с красным хвостом. Мы сразу посмотрели, и это оказался грузовой борт, зарегистрированный в Беларуси, и летел он, по-моему, в Лос-Анджелес. То есть Хабаровск до сих пор используется грузоотправителями для полетов на запад США. Поразительно, но в 2020-й пандемийный год грузооборот хабаровского аэропорта по сравнению с 2019-м вырос. Сейчас начинается стройка международного терминала. Проект на пять миллиардов рублей будет реализован в кратчайшие сроки. Рано или поздно пандемия закончится. И дальше просто близость и удобство Хабаровска сыграют свою роль, - рассказал Алексей Чекунков.

«Дальневосточная мечта – это дом, достоинство и достаток»: Алексей Чекунков пообщался с хабаровскими студентами Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как объяснил министр, из-за закрытости воздушного пространства Китая Хабаровск является самой удобной географической точкой, чтобы стать транспортным хабом всего Дальнего Востока.

- Хабаровск спокойно может стать хабом для всех российских туристов, летящих в Азию и на любые территории ДВ, - добавил Алексей Чекунков.

ТРАТЫ ПО КАРМАНУ

Также министр рассказал, что в рамках проекта «Дальневосточная концессия» в регионы планируется привлечь около 500 миллиардов рублей федеральных средств на реализацию больше сотни проектов.

- Первые инициативы Хабаровского края - это детский лагерь в селе Бычиха, там смогут одновременно отдыхать 350 детишек, новый хабаровский художественный музей, за который я лично буду биться, инфраструктура для жилой застройки Ореховой сопки и других дальневосточных кварталов. Тем не менее концессия должна быть разумной. Например, проект обхода Хабаровска - это немножко дорогая концессия. Сейчас бюджету тяжело за нее расплачиваться. В этом и смысл, для чего мы поднимаем дальневосточную концессию на федеральный уровень, чтобы баланс между тем, какие обязательства мы на себя берем, и сколько нам придется выплачивать, соблюдался, - объяснил Алексей Чекунков.

Кстати, одним из дорогих проектов, в которых нуждается край, министр назвал строительство железнодорожного полотна между Хабаровском и Владивостоком для движения высокоскоростных поездов.

- Цена проекта - 700 миллиардов рублей. Поэтому более подробно мы будем рассматривать его только после 2024 года, - заключил Алексей Чекунков.