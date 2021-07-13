Из Хабаровска не могут вылететь жители и туристы краевого центра. Фото: Руслан Вакулик. Фото: социальные сети

Новая волна возмущений накрыла краевую столицу 13 июля. В Хабаровске выросли очереди в аэропорт. Чтобы попасть хотя бы в здание аэропорта, людям пришлось выстоять гигантскую очередь. А впереди еще несколько очередей на регистрацию и сдачу багажа, досмотр и посадку.

ТРИ ЧАСА В ЗАПАС?

Традиционно пассажиров предупреждают, что на регистрацию на рейс лучше приехать как минимум за два часа до вылета. Но, как показала практика, в Хабаровске двух часов будет маловато. Все дело в гигантских очередях. Так, например, на сегодняшние утренние рейсы пассажиры рисковали не успеть. Около сотни людей с чемоданами столпились у главного входа в аэропорт и попросту ждали, когда же их впустят в зал.

- Я приехал впритык, поэтому не было толком времени вникать, в чем проблема. Я эту очередь отстоял, она шла довольно быстро, что не могло не радовать, и на рейс я не опоздал, - рассказал пассажир одного из утренних рейсов из Хабаровска во Владивосток.

Можно предположить, что очередь спровоцировала термометрия на входе. Но, по информации очевидцев, температуру у всех желающих попасть в здание аэропорта вообще не измеряли.

- Я сначала подумал, что, возможно, дверь сломалась. Но потом увидел, что входили в две двери. Более того, пассажиры проходили через обе рамки металлоискателя, - добавил очевидец.

Также очевидцы предположили, что, возможно, очередь образовалась из-за того, что все пассажиры утренних рейсов приехали одновременно, чем вызвали коллапс. Но опять же, такая ситуация маловероятна, так как большой пассажиропоток бывает каждый день.

Из Хабаровска не могут вылететь жители и туристы краевого центра. Фото: Светлана АГЕЕВА.

ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ

По информации хабаровского аэропорта, утром 13 июля из краевой столицы вылетало сразу 14 рейсов. С восьми часов утра самолеты отправились в Николаевск-на-Амуре, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Москву, Охотск и Петропавловск-Камчатский. По данным онлайн-табло, только один самолет вылетел вовремя, а два рейса - в Петропавловск-Камчатский и Сеул - вовсе отменили. Остальные самолеты вылетели с задержкой от двух до 40 минут.

В целом в здании хабаровского аэропорта ежедневно создают комфортные условия для пассажиров. Так, например, лабораторию экспресс-тестирования на COVID-19 перенесли в новое, более удобное и обширное место. Теперь найти его можно на втором этаже в общей зоне терминала внутренних линий. Специалисты принимают людей только по записи. Поэтому связать выросшую очередь с массовым тестированием достаточно сложно.

В свою очередь пресс-служба хабаровского аэропорта информацией о происходящем не обладает, поэтому истинные причины произошедшего пока остаются тайной.