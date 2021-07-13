«Покажите их лица!»: двое хабаровчан разрисовали стену кафе и стащили дорогущую гирлянду. Фото: скриншот с видео.

Вандализм со стороны местных жителей стал уже обыденностью для Хабаровска. Не в первый раз от шаловливых рук молодежи страдают памятники, клумбы, а теперь и частные учреждения. Так, на прошедших выходных двое парней поиздевались над верандой городского кафе.

ПРОСТО ШЛИ МИМО…

Как и всегда, лучшим временем для преступления еще совсем юные вандалы Саша М. и Никита П. выбрали ночь. С пятницы на субботу в три часа ночи ребята прогуливались по улице Дзержинского и зацепились взглядом за одно кафе. Чистая стена заведения показалась им слишком скучной, поэтому они разрисовали ее различными иероглифами и знаками. Как сороки, ребята решили еще и прихватить самое яркое с веранды кафе - гирлянду. Но парни явно не подумали, что у заведения была установлена камера видеонаблюдения, которая и зафиксировала все их преступления.

- У нас стоят очень хорошие камеры, которые отлично улавливают картинку даже в ночное время, - рассказала директор пострадавшего кафе.

По информации руководителя заведения, от проделок ребят 2003 года рождения кафе понесло не только материальные и моральные убытки.

- Мы только полгода назад закрасили граффити, которое было на этой же стене. Сейчас опять придется закрашивать художества молодежи. А к нам уже обратилась администрация города. Скорее всего, будут штрафовать за эти рисунки, - добавила директор.

Пока руководство кафе не обращалось к правоохранителям. Администрация заведения решила дать шанс ребятам, разместив видео с камер видеонаблюдения в соцсетях с просьбой закрасить иероглифы и вернуть украденное. Но пока реакции от преступников не последовало.

СЛИШКОМ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Стоит учитывать, что гирлянда, установленная на фасаде здания, оказалась не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

- Согласно правилам администрации города, на улице мы должны использовать только сертифицированное световое оборудование. Его не купишь в первом встречном магазине. Например, украденную гирлянду я покупала в Москве. И стоит такое украшение недешево - 15 тысяч рублей, - рассказала директор кафе.

Но даже не все выходки парней так сильно расстроили весь коллектив кафе.

- Страшно осознавать, что это наше будущее поколение. Они совсем не понимают ценность того, что их окружает, - раздосадовано произнесла руководитель заведения.

«РЕМЕНЬ УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ!»

А вот пользователи соцсетей не намерены ждать торжества правосудия. Комментаторам хватило одного видео, чтобы возненавидеть молодых ребят.

- Что пугаете? Доведите дело до конца, а на весь Хабаровск покажите их лица! - призвал руководство кафе к действиям пользователь соцсетей.

- Ну что за молодежь пошла? Мало того что воры, так еще и своими рисунками облик города портят. Совести вообще нет. А с чувством ответственности, видимо, вообще не знакомы, - добавила хабаровчанка.

- Доводите дело до конца. Чего ждать то? С них максимум получите извинения. Восстанавливать только своими силами. А им хотя бы административку припишут, уже будет урок. Ремень по пятой точке уже не поможет, - рассуждает пользователь соцсетей.

До конца сегодняшнего дня, 13 июля, коллектив кафе ждет ответных действий от виновников произошедшего. Если ребята продолжат игнорировать все просьбы, директор готова написать заявление в полицию. Каким образом будет квалифицировано дело, пока неясно. Ребята наследили и на статью «Вандализм», и на «Мелкое хулиганство», и даже на «Кражу». В вопросе будут разбираться правоохранители.