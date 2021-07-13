От первого лица: Михаил Дегтярев проинформировал о проделанном за неделю Фото: Алина Цымбал

Как обычно, по вторникам Михаил Дегтярев рано утром в начале девятого выступил в эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» со своеобразным докладом о проделанной им работе. В этот раз он остановился на трех событиях, хотя новостей такого рода гораздо больше.

Врио губернатора сообщил о новой электричке, стартовавшей 5 июля с центрального вокзала по маршруту «Хабаровск-1 - Николаевка». Выход на пути нового электропоезда стал возможным, потому что ДВЖД выполнило свою договоренность с краевым правительством о введении составов повышенной комфортности в эксплуатацию. Врио губернатора анонсировал также скоростной поезд «Ласточка». Об этом тоже имеется договоренность с Российскими железными дорогами. Новый состав будет курсировать в комсомольском направлении. В ближайшей перспективе - замена большей части подвижного состава пригородных электричек.

- Был на прошлой неделе с объездом в Железнодорожном районе, там есть долгострой - новый корпус туберкулезной больницы. Отставание от графика - 400 дней. Минстрою края я дал поручение срочно выходить на торги. По закупке оборудования - уже сейчас, в июле. Деньги у нас есть. Технику надо будет в ноябре-декабре установить уже в готовые здания. До нового года мы планируем сдать новый корпус туберкулезной больницы, оснастить его и выйти на лицензирование. Таким образом, к марту 2022 года это лечебное заведение будет запущено. Я напомню - деньги на строительство этого корпуса получены из федерального бюджета. И стоимость объекта - более 1,5 миллиарда рублей. Подрядчик в ходе строительства отклонился от проекта, сослался на свой предыдущий опыт, в итоге дополнительные согласования заняли несколько месяцев. Потеряли время. Сейчас у 5-этажного здания выполнена кирпичная кладка наружных стен, перегородок, проведены работы по внешним сетям, канализация и водопровод, смонтирована система защиты от распространения вирусов, идут отделочные работы, ведется наладка вентиляции, - рассказал в эфире Михаил Дегтярев.

Рабочую неделю руководитель региона закончил в селах Полетное и Екатеринославка. Там он встретился с аграриями района имени Лазо. Их посевы серьезно пострадали из-за обильных дождей. В этом муниципалитете ежегодно засевается 34% от общего объема всех посевных площадей края. И там все затопило. В двух районах края - Лазо и Хабаровском - введен режим ЧС в связи с переувлажнением почв. В одном Лазовском пострадало больше 500 гектаров - все утонуло, там сейчас работают оценочные комиссии. После этого будет приниматься решение о поддержке сельхозтоваропроизводителей из резервного фонда правительства.

Однако одной поддержкой проблему не решить. Потому что абсолютное большинство существующих мелиоративных систем заброшено и пребывает в бесхозном состоянии. Нужно входить в государственные мелиоративные программы. Фактически строить заново. Дегтярев донес эту мысль до президента во время недавнего с ним разговора по видеосвязи и получил одобрение.

Как видим, Михаил Владимирович ограничен таймингом радиоэфира. Он успел сообщить только о трех сделанных вещах. Но и они показательны. Он использует личный ментально-аппаратный ресурс - договаривается с руководителями разного ранга - от фермера до президента страны. И делает это в интересах региона. Такая политика приносит плоды.