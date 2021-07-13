«Большая полундра» в Хабаровске не состоялась

Михаил Дегтярев поблагодарил всех, кто участвовал к подготовке к отражению водной стихии Фото: Правительство Хабаровского края

Амурская вода окончательно прошла Хабаровск. И, заметим, без серьезных последствий. Природа сделала нам подарок, однако краевое правительство было готово к худшему.

- У Хабаровска проходит пик паводка. Специалисты считают, что вода в Амуре еще будет держаться на уровне примерно 4,7 метра, а затем начнет спадать. Прогнозные даты по основной волне в Комсомольске-на-Амуре сдвигаются на 20-21 июля. Но уже сейчас гидрологи считают, что опасных шести метров у Города юности не будет. Нам надо поблагодарить всех, кто был задействован в подготовке к отражению стихии. То, что уровень до опасных явлений не дотянул, это хорошая новость. Выражаю благодарность всем нашим спасателям, всем руководителям в городах и районах, всем службам. Теперь будем готовиться к пику паводка, который придется на конец августа - начало сентября, - написал Михаил Дегтярев в обращении к жителям Хабаровского края.

Две недели назад Михаил Дегтярев принял решение о заблаговременном создании оптативного штаба и подготовке населенных пунктов и инфраструктурных объектов к борьбе со стихией. Метеопрогнозы были очень уж неутешительными и даже грозными. Специалисты предрекали серьезный ущерб от паводков. Их прогнозы базировались на паводковой ситуации в соседней Амурской области, серьезно пострадавшей от разлива воды. Оперативный штаб разработал планы по подготовке к паводку каждого из муниципалитетов, включающие в себя комплекс мероприятий, которые необходимо было применять при достижении водой определенных отметок.

По поручению врио была проведена полная ревизия защитных сооружений во всех 17 муниципалитетах, где могли возникнуть подтопления. Всего же в зоне риска находились 106 населенных пунктов с населением около 40 тысяч человек. Для эвакуации населения было создано 132 пункта временного размещения общей вместимостью более 15 тысяч человек. Также организовали группировку сил и средств в количестве пяти тысяч человек, полутора тысяч единиц техники, более 170 плавсредств.

Слава богу, всего этого не понадобилось.

Своевременная реакция краевых властей и заблаговременная подготовка к подъему уровня Амура позволили избежать негативных последствий. Своевременная отсыпка дамб в Хабаровске помогла достойно справиться с сезонными паводками. В Комсомольске-на-Амуре прохождение пика паводка ожидается 20-21 июля, ситуацию на контроле держат краевые и местные власти, в ежедневном режиме идет мониторинг уровня воды.

По сути, отработали в реальных условиях динамику готовности к «большой полундре». Этот регламент межведомственного взаимодействия, используемый в борьбе с последствиями паводков в июне-июле, пригодится для подготовки региона к новому пику паводка в августе-сентябре. Будет полезной в будущих столкновениях с «большой водой» и подготовленная материальная база - техника, насосы, отсыпанные дамбы. Благодаря им у региона появился шанс спокойней перенести и осенний паводок.

Паводки на Амуре в очередной раз показывают масштаб проблемы и необходимость ускоренного завершения строительства всего комплекса защитных сооружений. Врио губернатора Михаил Дегтярев неоднократно поднимал проблему на федеральном уровне и смог добиться выделения средств из федерального бюджета на возобновление строительства защитных сооружений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.