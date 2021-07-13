Хабаровск на время стал спортивной столицей Дальнего Востока Фото: Правительство Хабаровского края

Игры XXXII Олимпиады в Токио – это очень близко к Хабаровску. Прекрасное место для того, чтобы заключительный этап подготовки к главному спортивному событию мира несколько российских сборных провели здесь. Примерно так сформулировал идею врио губернатора края Михаил Дегтярев, когда пригласил спортсменов в краевую столицу. Сегодня они начали прибывать в Хабаровск.

- Мы с Японией находимся практически в одном часовом поясе, поэтому предложили национальным сборным по нескольким видам спорта подготовиться к стартам у нас. По моему личному приглашению приехала национальная сборная по фехтованию. Это один из самых «золотоносных» видов для нашей страны. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши ребята выиграли в общекомандном зачете и завоевали для России четыре золотые медали. Ожидаем такого же результата и в этом году. Здесь, в Хабаровске, мы создали все условия для подготовки, - сказал глава региона.

Михаила Владимировича можно понять. Ведь он сам – мастер спорта по фехтованию. Впрочем, дело, конечно, не только в этом. У нас условия для тренировок отличные. Хабаровск умеет встречать гостей.

- Мы себя чувствуем, как дома. Гостиница замечательная, тренировочные условия прекрасные. Все, что надо сделать для победы – сделано. Теперь дело за нами: команда должна сказать «спасибо» по-своему – медалью, - подчеркнул Марк Ракита, тренер сборной России по фехтованию.

Базой для фехтовальщиков определены физкультурно-тренировочные комплексы «Юность», «Заимка» и стадион имени Ленина. До начала Олимпийских игр осталось 10 дней и спортсменам необходимо находится в максимальной концентрации.

Хабаровск на время стал спортивной столицей Дальнего Востока Фото: Максим МОЛОТОВ

Немного о персонах. Сегодня на них глядим мы, но скоро будут смотреть миллионы внимательных глаз. На этой неделе в Хабаровск прибудут сборные России по прыжкам на батуте и маунтинбайку. В олимпийскую команду по прыжкам на батуте включены Сусана Кочесок, Яна Лебедева, Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков. Все они выступали в Хабаровске на чемпионате России и Кубке мира в 2019 году. По их мнению, в регионе прекрасные условия для тренировок и проведения соревнований.

Представители велоспорта проживут в Хабаровске две недели. Тренировки будут проходить на базе спортивного комплекса «Юность» в селе Воронежское-2. Здесь проходят чемпионат и первенство Хабаровского края по маунтинбайку, и трасса отвечает всем требованиям.

В состав сборной России по маунтинбайку вошли Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева).

Сборная по ВМХ прибудет в Хабаровск 21 июля. С собой они везут специальный комплекс из трамплинов и рамп, который расположится на территории краевой набережной. Там и будут проходить тренировки.

В состав национальной сборной вошли по рейсу: Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова. По фристайлу: Константин Андреев, Ирек Ризаев, Екатерина Круглова, Елизавета Посадских.

Тренировки олимпийцев в регионах – это хорошая возможность улучшить материально техническую базу спортивных объектов. Как правило, перед заездом сборной государство выделяет дополнительное финансирование на дооснащение спортивных объектов, чтобы их уровень соответствовал профессионализму тренирующихся команд. Такой прагматичный, хозяйственный подход врио губернатора дает уверенность, что и в будущем Хабаровский край сохранит лидирующие позиции Дальневосточного спортивного центра. И – кто знает – может, мы обретем все же снова статус ДВ-столицы – спортивной?

Справка:

Хабаровский край является Родиной для 22 победителей и призеров Олимпийских игр. Спортсмены края побеждали на чемпионатах мира и Европы по различным видам спорта, становились лучшими в России. Первые золотые награды Олимпийских в копилку региона принесли хоккеист Иван Трегубов (1956 год) и тяжелоатлет Владимир Голованов (1964 год). На последних Олимпийских играх 2018 года в составе национальной сборной России по хоккею золотые медали завоевали Артем Зуб и Михаил Григоренко.