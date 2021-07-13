Один человек погиб при взрыве катера в Шантарском нацпарке в Хабаровском крае.

Шантарские острова (Тугуро-Чумиканский район) - прекрасная и одновременно опасная жемчужина Хабаровского края в акватории Охотского моря. Манящий архипелаг называют дальневосточным Бермудским треугольником из-за частых трагедий. 13 июля 2021 года Шантары оправдали свое народное название.

ВЗРЫВ

Шантарские острова - труднодоступный архипелаг, добраться до которого можно на вертолете либо на проходимом судне. Сюда приезжают редкие туристы и ученые, которые исследуют и стерегут удивительную девственную природу. Территория Шантар является национальным парком, промышленное строительство в границах которого запрещено. А это значит, чтобы выжить, редким островным гостям необходимы блага цивилизации: продукты питания, свет и топливо. Их завозят с материка.

Катер с сотрудниками нацпарка, по предварительной версии, как раз вез топливо на Шантары. Возле мыса Литке на судне случился взрыв, один человек погиб, еще один - пропал без вести. Причину, по которой катер взлетел на воздух, будет выяснять оперативная группа, выдвинувшаяся на место трагедии.

- Это катер Шантарского национального парка, принадлежал он ФГБУ «Заповедное Приамурье». Перевозили большое количество топлива. Больше тонны бензина и несколько газовых баллонов, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

По одной из версий, погибшим мог быть Андрей И. На месте поиска ситуация осложнена дрейфующими льдинами. Также, по прогнозам синоптиков, 14 июля в Тугуро-Чумиканском районе ожидался сильный дождь и ветер 15-20 метров в секунду.

ВЕРСИИ

Пока есть несколько версий: взрыв топливного бака, перевозимого бензина или газовых баллонов. Вполне возможно, ЧП могло случиться из-за нарушений техники безопасности при перевозке легковоспламеняющихся веществ. Если на борту катера находилось большое количество топлива, то и меры безопасности должны были быть беспрецедентными. А спровоцировать взрыв могли беззаботно выброшенный за борт окурок или небольшая искра от зажигалки. Но, подчеркнем, это только несколько из множества теорий ЧП, на месте еще не отработали ни следователи, ни МЧС.

- Баллоны должны заправляться и перевозиться по инструкции, - поделился специалист, имеющий отношение к работе с газобаллонным оборудованием. - При перевозке их крепят таким образом, чтобы они «не болтались» и не контактировали друг с другом. И, к примеру, если заправлены они были неправильно, очень грубо говоря, не оставлен резерв, а потом перевозились не по инструкции, не были закрыты от солнца, это и могло привести к ЧП.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Шантары неслучайно называют Бермудским треугольником Дальнего Востока. Трагедии - не редкость для этих диких мест. Необъяснимые пропажи, взрывы и падения происходили здесь еще с 50-х годов прошлого века.

Одной из первых задокументированных жертв дальневосточного Бермудского треугольника стал самолет Ли-2, которые вылетел на ледовую разведку. В нужный час он не вернулся в аэропорт. Позже специалисты нашли место крушения самолета на острове Утичий Шантарского архипелага. Он врезался в скалу.

В 2004 году произошел еще один мистический случай. Яхта «Ассоль» попросту испарилась в водах Охотского моря. На ней находились трое опытных яхтсменов с приличным запасом еды и воды. Мужчины планировали вернуться в Николаевск-на-Амуре через три недели, но их больше никто не видел.

Новая необъяснимая трагедия произошла в августе 2015 года. Недалеко от островов разбился вертолет Ми-8, совершавший вип-тур для работников одного крупного банка. Он упал в воду всего в ста метрах от берега. Тогда на борту вертолета было 13 пассажиров и три члена экипажа. Пятеро пассажиров во время катастрофы погибли.

ОФИЦИАЛЬНО

- Вечером нам поступила информация о произошедшем, но пока мы не обладаем подробностями. Сейчас как раз специалисты выясняют все детали, - сообщила «КП» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Транспортная прокуратура по факту случившегося проводит проверку.

- Проводим проверку в части соблюдения законодательства о безопасности мореплавания, - прокомментировала «Комсомольской правде» Валентина Глазова, официальный представитель ведомства.

КАТЕР ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ

Взорвавшийся катер относится к классу скоростных патрульных судов. Такие часто покупают спецслужбы для перехвата нарушителей и наблюдения за акваториями в прибрежных морских зонах.

Судно может единовременно перевозить до восьми пассажиров со скоростью до 70 километров в час. В том числе при небольшом шторме.

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