В Приморье за 3300 рублей: утверждены правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок

По льготной цене можно будет летать по 20 маршрутам Фото: Иван ВИСЛОВ

Кабмин утвердил правила выделения денег на субсидирование авиаперевозок по Дальнему Востоку. Напомним, что по льготной цене можно будет летать по 20 маршрутам, которые связали города ДФО и Сибири. Рейсы будет выполнять объединенная дальневосточная авиакомпания.

Перевозчик создается на базе «Авроры» (Южно-Сахалинск), в него вошли региональные авиакомпании. По утвержденным правилам, организации должны будут выплатить 1780 субсидированных рейсов. Воспользоваться льготой смогут авиакомпании, зарегистрированные на Дальнем Востоке, при этом акционерами должны быть минимум два российских региона. Всего на субсидирование дальневосточных авиаперевозок выделено 1,58 миллиарда рублей.

В список льготных вошли 20 социально значимых маршрутов. Стоимость перелетов составит от 2200 до 10900 рублей в одну сторону. Список маршрутов приводим ниже:

Ноглики - Хабаровск - 4500 рублей;

Оха - Хабаровск - 5843 рубля;

Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск - 4635 рублей;

Хабаровск - Шахтерск - 4635 рублей;

Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск - 4500 рублей;

Владивосток - Чита - 9800 рублей;

Южно-Сахалинск - Красноярск - 9800 рублей;

Владивосток- Улан-Удэ - 9900 рублей;

Кавалерово - Хабаровск - 3225 рублей;

Южно-Сахалинск - Советская Гавань - 2200 рублей;

Анадырь - Петропавловск-Камчатский - 7500 рублей;

Хабаровск- Анадырь - 10500 рублей;

Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск - 5640 рублей;

Красноярск - Комсомольск-на-Амуре - 10953 рубля;

Владивосток - Советская Гавань - 7050 рублей;

Владивосток - Николаевск-на-Амуре - 9000 рублей;

Магадан - Петропавловск-Камчатский - 4301 рубль;

Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске) - 6926 рублей;

Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске) - 7500 рублей;

Хабаровск - Якутск - 10673 рубля.