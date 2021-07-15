Эвенский стоунхендж появился на Колыме и рассмешил местных жителей. Фото: скриншот с видео.

Соцсети Колымы облетело видео с арт-объекта в поселке Эвенск. Внешне новое место отдыха напоминает развалины старинного строения и даже стоунхендж, только менее масштабный и с импровизированными скамеечками. Местных жителей увиденное шокировало, и возникли вопросы, откуда средства на странный арт-объект.

И ТАК СОЙДЕТ!

Благоустройство территорий - больная точка многих регионов. На улучшение облика города нужны не только средства, но и достойные идеи и проекты. В Эвенске оба пункта решили по-своему и установили спорный арт-объект недалеко от побережья. Груду камней навалили по центру, еще несколько раскидали парно вокруг, накинув сверху деревяшки, естественно, чтобы людям было где присесть «знойным» летом на Колыме. Опоясывает всю красоту цепь, а на земле организовали плиточное покрытие.

- Так. У нас в Эвенске открыли новый арт-объект. Все внимательно смотрим и запоминаем. Плитка эта должна была в прошлом году лежать на детской площадке, на улице Кооперативной, 21. Прикольно, да? - проводит экскурсию по новой достопримечательности автор видео.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать. Людей рассмешил объект, и они принялись язвить и подкалывать авторов творения.

- Скоро подъедет памятник песку и траве, - отметил пользователь соцсетей.

- Стоунхэндж по-русски. Туристы уже летят в Эвенск, - посмеялся комментатор.

- Сад камней, все по фэншую, - добавил пользователь.

Автор видео также упомянула одну интересную деталь - на благоустройство потратили «20 лямов». Тут-то вопросом заинтересовалась областная прокуратура.

КТО ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ?

Только проверяют правоохранители информацию не о 20 миллионах рублей, а о тротуарной плитке.

- В средствах массовой информации и социальных сетях опубликована информация о создании в Северо-Эвенском городском округе арт-объекта с применением тротуарной плитки, предназначенной для детской площадки. Насколько правомерным являлось использование строительных материалов и земельного участка для возведения сооружения - предстоит разобраться прокуратуре Северо-Эвенского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Проверку на личный контроль взял прокурор области. В свою очередь комментаторы уже успели обвинить авторов творения в присвоении бюджетных средств, хотя официальной информации о бюджетах пока не поступало, а версия с «20 лямами» еще не подтвердилась.

По одной из версий, созданием эвенского стоунхенджа занимался местный обслуживающий центр. Однако комментировать ситуацию дирекция отказалась.