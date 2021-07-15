Журналист Александр Гамов - о президенте, его «Ладе Калине» и Хабаровске: «Здесь у вас классно»

Александр Гамов в гостях у радио "КП-Хабаровск". Фото: Сергей ПЯТКОВ

Журналист отдела политики нашей газеты Александр Гамов на днях побывал в Хабаровске и дал - в прямом эфире - интервью программному директору радио «Комсомольская правда» Константину Терехову.

Они много говорили о Дальнем Востоке. Жгучий интерес к нашей земле, как всегда у Гамова, выражается через персоны...

О Путине

- Александр, как тебе Хабаровск?

- Соскучился. Здесь у вас классно. (Мне даже дождь понравился.)

Ведь был я в Хабаровске последний раз в 2010-м, когда Владимир Путин на желтой «Ладе Калине» по дороге ехал.

Александр Гамов и Владимир Путин на трассе Чита - Хабаровск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он в то время премьер-министром был. Тот еще получился эпизод! Мы удостоились чести проехать рядом с Владимиром Владимировичем километров сто. Когда наступала моя очередь сесть в машину, я взял с собой несколько листов бумаги. Не записывать, нет. А - положить на сиденье.

Дело в том, что в тех местах, по которым проезжал Путин, все было покрыто свежей краской. Не запачкаться было невозможно. Все пассажирское сиденье рядом с Путиным временные попутчики вроде меня «запятнали» всеми цветами радуги. Помню, Путин посмеивался.

О Забайкалье

- Дорогу Чита - Хабаровск до сих пор хвалят…

- Тогда ее еще не достроили. Но она уже была, а это главное. Кстати, тогда я и в Чите побывал. Поностальгировал. Ведь я когда в «Советской России» работал в перестроечные времена, был собственным корреспондентом по Читинской области и Бурятии. И позже летал туда вместе с Иосифом Кобзоном - он избирался депутатом от Агинского округа. Так что Сибирь - привет ей! - для меня родимый сердцу уголок. Не забыть, как бурятские седые старейшины родов на стойбищах меня угощали черным чаем, а потом одаривали на прощанье, по обычаю. Эх, вот времечко-то было…

О Кожемяко и Степашине

Цель визита нашего коллеги на Дальний Восток, однако мало связана с ностальгией. Скорее, с будущим. Интерес к нашему региону в Москве огромный и понятный. Александр Гамов побывал в гостях у врио губернатора Михаила Дегтярева и в приватной обстановке с ним поговорил. О чем? Узнаем в ближайшее время из публикации в «Комсомолке».

Гамов воспринимает Дальний Восток через призму людей, с которыми он лично знаком. И которые ему симпатичны. И люди это непростые.

В интервью «Радио «Комсомольская правда» журналист периодически упоминает то одного, то другого. Эти зарисовки как нельзя лучше характеризуют государственных деятелей.

- Часто слышу мнение, что политические лидеры вроде как сильно отличаются от остальных людей, даже на бытовом уровне. Так ли это?

- Почти ничем не отличаются. Они находятся на таком месте в обществе, что их не воспринимают как мужчин и женщин. Это такие образы. Например, на меня большое впечатление произвел бывший губернатор Корякского автономного округа, Амурской области и Сахалина и нынешний глава Приморья Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко, глава Приморья. Фото: Александр ХИТРОВ

Между прочим, уроженец этих мест. Он суровый, прямой, но при этом отвечает абсолютно на любой вопрос! Олег Николаевич, не смущаясь, рассказывал о своей молодости, а как-то раз у себя в квартире во время интервью на камеру попросил меня чуток пересесть - у него в диване дырка, ни к чему, чтобы она в объектив попадала.

- Я знаю, что ты вместе с Сергеем Степашиным прилетал во Владивосток. Он ведь тоже родом с Дальнего Востока.

- Совершенно верно - из легендарного города Порт-Артура, на тот момент еще советского. И жил он во Владивостоке. Во время визита в столицу Приморья Сергея Степашина я сопровождал его. И видел совершенно невообразимую вещь - Сергей Вадимович покраснел. Это случилось, когда мы с ним посетили его дом на улице Гамарника. Двухэтажный барак, скрипучие ступеньки, небольшая квартирка и сухонькая бабушка-соседка: «Ой, Сереженька приехал… Когда же нас переселят?».

Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ей Богу, слезы навернулись. «Сереженька» - бывший директор ФСБ, министр юстиции, министр внутренних дел, председатель правительства, а на тот момент - председатель Счетной палаты России - покрылся довольно густым румянцем. Думаю, в тот момент он пообещал себе сделать что-то для простых людей, что-то осязаемое, даже бытовое. И что! Теперь Степашин - глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ России. И вот эти аварийные дома в Хабаровске на проспекте 60-летия Октября именно этот фонд с подачи Дегтярева и расселяет.

Иногда одно маленькое, с виду незначительное событие может повлиять на дальнейшую судьбу.

- Не только в плане ЖКХ. Степашин был председателем Совета директоров футбольного клуба «Динамо», сейчас он просто член Совета. И именно «Динамо» сейчас возродило футбол во Владивостоке! Ведь клуб «Луч» фактически похоронили. А с нового сезона «Динамо» дало новую жизнь клубу, он состоит из местных воспитанников, ремонтируется стадион.

- А еще «Динамо» с Дегтяревым договорились открыть в Хабаровске филиал Футбольной академии имени Льва Яшина. Однозначно - дальневосточник Сергей Степашин к этому руку приложил.

О Черномырдине и Кобзоне

Александр Гамов признался, что, наверное, затруднится сказать, со сколькими известными людьми он был близко знаком в своей жизни. Счет идет на десятки. Имеется в виду не знакомство во время работы - таких-то больше, а именно близкое, личное. Летал с Ельциным, общался с Уго Чавесом, Даниэлем Ортегой, а дружил с Черномырдиным и Кобзоном.

- Ты близко знал Иосифа Кобзона и Виктора Черномырдина. Что это были за люди?

- Очень разные, но одно можно сказать точно - личности огромного калибра. Виктор Степанович подавлял своей харизмой. Его масштаб ощущался почти физически. Люди помнят его высказывания, ставшие пословицами, вроде «Мы выполнили все пункты от А до Б». Но это внешнее. Внутри это был предельно цельный человек со стальной волей, потрясающей интуицией и очень ярким характером. Меня он постоянно критиковал: «Саша, выправляй. Ну что это такое? Тебе скажешь - а ты и лепишь!». При этом сам был гениальным мастером слога. А с Иосифом Давыдовичем мы дружили.

Иосиф Кобзон в гостях у "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не забыть нашу поездку в Сирию. Летим к Дамаску, канонада на земле, бои. Кобзон летит петь. Приземлились на базе около полудня, и он начал концерт. Пел несколько часов. Вот это, действительно, был человек с большой буквы.

Слушайте - он юным совсем дважды выступал лично перед Сталиным, он в Афганистане был 11 раз. А в борющемся Донбассе - 10! Он до последнего боролся с онкологией, выходил на сцену уже смертельно больным. Не знаю, есть ли сейчас люди такого калибра…

***

Мы попросили Александра пожелать дальневосточникам того, что он считает основным в жизни. И Гамов это сделал: «Любви. Добра. Счастья. И не болеть».