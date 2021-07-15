Процесс оздоровления стартовал: Михаилу Дегтяреву удалось привлечь в здравоохранение деньги

Из федерального бюджета на модернизацию краевого здравоохранения поступит более 8 миллиардов рублей. Фото: Правительство Хабаровского края

За год региональное правительство во главе с Михаилом Дегтяревым это доказало. Из федерального бюджета на модернизацию краевого здравоохранения поступит более восьми миллиардов рублей. Ну а некоторые вопросы, такие как жилье для медицинских работников, как оказалось, и вовсе возможно решить быстро и без федерального центра.

В просторном кабинете Ванинской ЦРБ спиральный компьютерный томограф ждет первых пациентов.

- Сейчас идет оформление лицензии, но это мелочи. Самое главное, что высокотехнологичный аппарат, без которого уже и невозможно представить диагностику 21 века, появился здесь, - говорит главный врач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов.

27 миллионов регион нашел на оснащение больницы в Ванино. Нашлись деньги на так называемое тяжелое оборудование и для других медучреждений. Так, по инициативе Михаила Дегтярева краевой диагностический центр Комсомольска-на-Амуре тоже получил томограф. Аппарат привезен и в 10 горбольницу Хабаровска. Монтаж сейчас идет в хабаровской поликлинике №3. По информации краевого минздрава, в июле будет запущен томограф во второй поликлинике Комсомольска. До конца года аппараты СКТ появятся в Бикинкской ЦРБ. Таким образом, в регионе будет создана сеть, которую подключат к единой информационной системе. Врачи, к примеру, из Ванино смогут посоветоваться с коллегами из Хабаровска или даже из Москвы.

Из федерального бюджета на модернизацию краевого здравоохранения поступит более 8 миллиардов рублей. Фото: Правительство Хабаровского края

Почему столько внимания томографам, понятно. Ковид обнажил болевые точки системы. И, как оказалось, «подлечить» их не так уж и сложно, если есть политическая воля. Прошедший год показал, что воля в крае появилась. Михаил Дегтярев, судя по результату, в кабинетах федеральных чиновников убедителен. Ему удалось добиться более восьми миллиардов рублей на программу модернизации первичного звена здравоохранения. И это не только про ковид. В программу включили 40 краевых медицинских организаций. По плану за пять лет на деньги, которые удалось получить из федерального бюджета, в больницы и амбулатории поставят 1200 единиц оборудования - от томографов и рентген-аппаратов до стоек УЗИ. Также продолжится обновление автопарка скорой помощи. Выходит, все возможно, если есть желание погрузиться в отрасль.

- Раньше отношение к здравоохранению было своеобразным, финансировалось оно по остаточному принципу, ведь «телега ехала», ну а на то, что она уж очень скрипела, глаза закрывали. А потому Дегтярев, придя в регион, оказался перед медициной, которая с дефицитом жила десятилетие. И это все невозможно решить за год или даже за два. Но процесс пошел, - своим мнением с редакцией поделился врач одной из краевых больниц.

Дегтярев в медицину края действительно погрузился, а потому увидел и понял - даже если засыпать больницы деньгами, население результата не увидит, если не будет кадров. Нехватка врачей и медперсонала в крае существенная. Именно поэтому сделан шаг к привлечению в почетные ряды медиков молодежи региона. Уже увеличены квоты приема целевиков в Дальневосточном медицинском университете. Владислав Васильев, закончив медколледж, уже успел поработать в красной зоне в поселке Переяславка. Там он и получил целевое направление в университет.

- Я будущий врач - педиатр или терапевт. Сейчас решаем этот вопрос специализации. Если бы такой возможности бесплатного обучения не было, то мечта бы не сбылась. Ну а район не получил бы врача, так как платное обучение не потянуть. А так, я отучусь и вернусь уже в знакомую больницу района имени Лазо, - говорит абитуриент ДВГМУ Владислав Васильев.

В 2020 году на специалитет приняли 167 человек, к примеру, в 2014-м было 62. Набор целевиков в ординатуру увеличен с 46 человек до 107. Сейчас по всем программам в ДВГМУ более тысячи будущих медиков учатся по целевому направлению, а значит скоро они разъедутся по районам, чтобы спасать жизни людей.

Не остался в стороне и Хабаровский медицинский колледж, набор там тоже увеличен. Тем более, места для занятий стало больше. Колледж получил здание на территории Перинатального центра - это еще один пример того, как решить вопрос без колоссальных финансовых вливаний. Было бы желание.

Ну и жить врачам, медсестрам нужно не в съемных квартирах. И это тоже, как показал прошедший год, решить возможно. Впервые за долгое время край раздает медикам квартиры. По решению Дегтярева ключи в Хабаровске получили девять сотрудников скорой помощи, аккурат в день профессионального праздника. Всего же в доме по улице Аэродромной обживаются уже 50 медработников.

- Очень надеялась, что мечта сбудется. Вот так и получилось, как думала. Квартира очень понравилась. Надеюсь, проработаю в скорой еще долго, - поделилась впечатлениями от новой квартиры врач станции скорой помощи Наталья Коротина.

Причем и Наталье, и ее коллегам, чтобы получить квартиру в собственность, работать нужно чуть меньше. Глава региона сократил сроки профессионального стажа для медработников, дающего право оформить квартиры в собственность. Теперь это возможно через 10 лет, раньше было 15.

- Безусловно, то, чему не уделялось должного внимания десятилетиями, сделать даже за несколько месяцев невозможно. Но начало положено, и это видят в первую очередь сами врачи. В ближайшее время изменения ощутят и пациенты. Хабаровский край реально сделать одним из крупнейших медицинских кластеров в стране, - уверен Михаил Дегтярев.