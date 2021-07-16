Рано расслабляться: синоптики рассказали, когда в Хабаровском крае спадет субтропическая жара Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Неоднозначная и изматывающая погода установилась в Хабаровском крае. Пока на западе региона выпадет рекордное количество осадков, в краевой столице люди теряют сознание от духоты. Как отмечают специалисты, сейчас на юге Дальнего Востока проходит вторая стадия летнего муссона. В это время характерны высокие дневные и ночные температуры, а при прохождении фронта идут интенсивные дожди.

- С усилением влияния субтропического антициклона на территорию Приамурья стал поступать влажный тропический воздух. Температуры воздуха существенно повысились. Даже ночью воздух местами не успевает остыть ниже +20 градусов, а днем под палящим солнцем столбики термометров достигают отметок от +32 до +37 градусов. Вовлечение богатого влагой воздуха южных широт приводит к обострению фронтальных разделов, - объяснили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Например, за три дня, с 13 по 15 июля, на востоке Амурской области и на западе Хабаровского края выпало до 119-135 миллиметров осадков. В некоторых местах цифры превысили месячную норму. Например, в Верхнебуреинском районе за 14 и 15 июля выпало 60-130 миллиметров осадков, что составляет 80% от месячной нормы. В связи с этим не останавливается рост уровня воды в реках. Гидрологи предупреждают, что в некоторых частях региона вода может подняться до опасного уровня.

При этом не стоит расслабляться, зной не оставит жителей региона. Так, в Хабаровске из-за влияния мощного гребня субтропического антициклона серьезные осадки не предвидятся.

- Ожидается, что до конца этой недели субтропический антициклон продолжит определять погоду в краевой столице, после чего, с наступлением новой недели, его влияние будет постепенно ослабевать, - добавили синоптики.

Однако не стоит ждать, что температура резко упадет. До конца следующей недели сохранится высокая ночная и дневная температуры. Так, ночью столбик термометра будет подниматься от +20 до +25 градусов, а днем от +28 до +33.

На предстоящих выходных возможен небольшой дождь, так же, как и в начале недели, 19 и 20 июля. Со следующей среды вероятность осадков снизится. Ветер ожидается слабый, от 8 до 13 метров в секунду.

Также жара сохранится на большей части Хабаровского края. Прохлада ожидается лишь на побережье, там температура будет варьироваться от +16 до +21 градуса. В некоторых районах пройдут ливни с грозами. Пиком неблагоприятной погоды станет 19 и 20 июля. В эти дни высока вероятность более интенсивных дождей. Однако ситуация может измениться.