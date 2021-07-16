Михаил Дегтярев: «Из-за рубежа мы ждем медицинских туристов»

Новый центр превентивной медицины появится в Хабаровске благодаря международному сотрудничеству. Фото: Правительство Хабаровского края

Для врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева здравоохранение стало одним из стратегических приоритетов. Глава региона хочет сделать край одним из крупнейших медицинских кластеров в стране. Для этого врио выстраивает системную работу как в сфере государственной, так и частной медицины, привлекая инвесторов, иностранных партнеров, крупные госкорпорации. Крупнейшим шагом для достижения цели стала встреча Михаила Дегтярева с представителями японской компании, которая состоялась 15 июля. Японцы в сотрудничестве с ОАО «РЖД» создают на базе Дорожной клинической больницы в Хабаровске центр превентивной медицины и диагностики.

- Частная медицина - тоже часть системы здравоохранения края. У нас она существенно отличается от других регионов в лучшую сторону. Уже сегодня Хабаровск смело можно называть медицинской столицей Дальнего Востока. Мы развиваем и государственную систему здравоохранения: на эти цели президент РФ выделяет нам большие средства по линии национальных проектов, и из краевого бюджета идут существенные вливания. И частное направление также рассматриваем. Здесь хороший пример взаимодействия Российских железных дорог и японского инвестора: на базе старого корпуса возводится новый диагностический центр, который в перспективе будет принимать в год до 600 тысяч человек. В том числе и из-за рубежа мы ждем медицинских туристов. Это нам тоже интересно, это деньги. Это будет увеличивать валовый региональный продукт и престиж Хабаровского края, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Весьма амбициозный и тем не менее реально осуществимый проект предполагает создание высокотехнологичного медицинского центра с применением японских технологий диагностики и интерпретации полученных результатов. Как рассказал генеральный директор ООО «Эр энд Эм Инвестмент» Тогасаки Такаши, в первую очередь диагностика будет сосредоточена на раннем выявлении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поскольку именно они - в топе причин смертности населения.

- Первый и второй этажи будут выделены под оказание амбулаторной помощи. Также на втором этаже будет располагаться дневной стационар. Третий этаж будет отведен под проведение медицинских чек-апов по японской системе. В качестве медицинских партнеров привлечены университет Кюсю и сеть медицинских центров «Камэда». Они непрерывно будут оказывать научно-методическую поддержку. Мы предполагаем обслуживание прикрепленного населения по ОМС, обслуживание крупных организаций-партнеров по ДМС, а также оказание платных услуг, - рассказал Петр Костачев, координатор проекта со стороны ОАО «РЖД».

Японская Marubeni Corporation вкладывает в проект 74% финансирования, ОАО «РЖД» - 26%. Модель деятельности медицинского центра предполагает интеграцию в работу всего комплекса Дорожной клинической больницы.

- Любая помощь нам полезна, и строительство этого центра - знаковое событие. Мы обязательно учтем вводимый комплекс при планировании объемов оказания медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования, - сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В ходе строительных работ надстраивается третий этаж здания будущего центра, что приведет к увеличению площади с 2 625 квадратных метров до 4 462 квадратных метров. Общий объем инвестиций - 1,045 миллиарда рублей, из которых 367 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию здания, 379 миллионов рублей - на закупку медицинского и IT-оборудования. 196 миллионов рублей включены в рабочий капитал совместного предприятия.

Уточним, что этот проект - один из четырех, под реализацию которых решением инвестиционного совета при правительстве Хабаровского края были расширены границы ТОР «Хабаровск».

- Мы ждем всех. Любого инвестора, готового вложить деньги в развитие системы здравоохранения, привлечь новые технологии. У нас агентство по привлечению инвестиций уже сегодня ведет переговоры с несколькими инвесторами из Юго-Восточной Азии, из Европы и Америки, - рассказал врио губернатора.

Открыть российско-японский медцентр превентивной медицины и диагностики планируется в марте следующего года.

Это говорит о том, что перезагрузка инвестиционного блока правительства, проведенная врио губернатора, дала свои результаты. Бизнес, включая иностранный, перестал бояться вкладывать деньги в регион. Всего за год Дегтярев смог привлечь 8,1 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.