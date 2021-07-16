Смытый мост и срочная эвакуация: мощное наводнение топит район в Хабаровском крае

Мощный потоп, которого не помнят даже старожилы, обрушился на Верхнебуреинский район Фото: Социальные сети

Мощный потоп, которого не помнят даже старожилы, обрушился на Верхнебуреинский район. Огромные потоки воды разрушают все на своем пути, топят дома и участки. В соцсетях местные жители делятся кадрами разгула стихии, называя его не иначе как «апокалипсис». В районе введен режим ЧС.

Бушующая стихия пока застала врасплох жителей двух сел Фото: Социальные сети

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

«Не помню, чтобы раньше так топило», - пишут жители Верхнебуреинского района, который оказался во власти наводнения. Бушующая стихия пока застала врасплох жителей двух сел. Первой «большая вода» ворвалась в Ургал-1, где живут 70 человек. 35 из них смогли выбраться из зоны затопления своими силами. Всего под водой оказались 12 домов и 30 дворов.

В соцсетях местные жители делятся кадрами разгула стихии Фото: Социальные сети

Второй пострадавший поселок - Усть-Ургал, полностью окруженный водой. Здесь живет 148 человек. Пока эвакуированы 35 детей и 18 взрослых. Все они находятся в пункте временного размещения в новом Ургале. Всего ПВР готовы принять порядка 400 пострадавших.

- Не все люди хотят уезжать. Я думаю, что мы проведем беседы и убедим население, что лучше переждать в эвакуационном пункте эти непредсказуемые сутки (17 июля - прим. ред.), потому что возможна новая волна, - сказал Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района.

«ВСЕ, НЕТУ МОСТА»

В 5:00 часов утра случилась еще одна беда - стихия смыла два пролета моста через реку Ургал. Рядом образовался залом из деревьев, который частично перекрыл русло. Напор воды может выдавить препятствие с огромной силой, поэтому выходить на то, что осталось от моста, крайне опасно.

Из-за разрушения моста отрезанными от «большой земли» оказались два поселка - Софийск и Шахтинский. Вместе с рабочими здесь застряли 1200 человек. Электричеством населенные пункты временно снабжают дизель-генераторы. Угрозы затопления нет.

Также, по последним данным, затоплено пять участков внутрипоселковых дорог (длиной до 200 метров, глубиной до 50 сантиметров). Проехать можно на технике высокой проходимости. Закрыта паромная переправа поселок Чегдомын - Софийск.

ПОДМОГА

В зону наводнения направлены пожарные 5-го отряда противопожарной службы Хабаровского края и группа спасателей аварийно-спасательной службы края. Также к вылету готова группа сотрудников регионального комитета по гражданской защите. Как только позволят метеоусловия, вертолетом в район доставят 24 тепловые пушки и восемь мотопомп из краевого резерва.

- Мы поможем всем жителям Верхнебуреинского района, которые оказались в зоне действия сильнейшего дождевого паводка. Подсчитывать ущерб и искать источники, чтобы компенсировать его, будем позже. Ставлю задачу всем ответственным службам в самые короткие сроки обеспечить восстановление размытых дорог, ремонт и строительство мостов, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ?

С 14 по 15 июля здесь шли затяжные ливни, из-за которых резко поднялся уровень воды в реках Бурея, Ниман, Ургал, Умальта. Выпало порядка 170 миллиметров осадков - свыше 80 процентов месячной нормы.

Уровень воды в основной реке района - Бурее - на 16 июля составил 1014 сантиметров. Это выше, чем отметка неблагоприятного явления (800 сантиметров) и немного ниже опасного явления (1100 сантиметров). Паводковая волна пошла и по реке Неман, что дает дополнительный приток воды.