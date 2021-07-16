Ориентир на золото: министр спорта России пожелал удачи олимпийским сборным в Хабаровске

В Хабаровске тренируются Олимпийская сборная по прыжкам на батуте. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Летние Олимпийские игры в Токио уже не за горами. Сборные России находятся на низком старте и проводят последние дни перед международным состязанием в Хабаровском и Приморском краях. Так, в Хабаровске остановились сборные по прыжкам на батуте, фехтованию, маунтинбайку и велоспорту. Для спортсменов важно войти в колею и успеть привыкнуть к другому часовому поясу. Боевой дух команд поддержал министр спорта России Олег Матыцин.

НЕ БАТУТЧИКИ, А БАТУТИСТЫ

Прыжки на батутах были включены в программу Олимпийских игр в 2000 году на летней Олимпиаде в Сиднее. Уже 21 год лучшие спортсмены мира показывают свои навыки в достаточно травматичном, но зрелищном виде спорта. Примерно столько же, 20 лет, батутным спортом занимается Анна Корнетская, мастер спорта международного класса и чемпионка мира.

В Хабаровске тренируются Олимпийская сборная по прыжкам на батуте. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Акклиматизация в Хабаровске уже практически прошла. Еще, конечно, бывает, просыпаемся по ночам и не можем долго уснуть, но в целом - все хорошо. Первая тренировка прошла тяжеловато, так как в Москве в это время было три часа ночи, а вторая уже в привычном режиме, и все получилось хорошо сделать, - рассказала Анна Корнетская.

Спортсменка отметила, что все условия для тренировок и проживания в Хабаровске созданы на достойном уровне. При этом тренировочный зал всей сборной уже знаком, спортсмены занимаются в универсальном краевом спортивном комплексе. В 2019 году гимнасты уже приезжали в краевую столицу на Кубок мира по прыжкам на батуте.

В Хабаровске тренируются Олимпийская сборная по прыжкам на батуте. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Некоторые задаются вопросом, как назвать гимнастов, которые прыгают на батуте. Батутчики - это неправильно. В прыжках на батуте спортсмены-мальчики - это батутисты, а девочки - батутистки, - объяснила участница Олимпийских игр.

НЕСОМНЕННЫЙ ЛИДЕР

Как отметил главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков, в этом году собралась сильная команда батутистов.

- У нас прямо вся команда сильная и очень дружная. Ребята более шести-семи лет вместе. И даже та молодая кровь в лице Яны Лебедевой уже является частью нашей семьи. Яна с самого детства росла с нынешними участниками сборной. Она долго смотрела на них и потом уже влилась в команду. Преемственность поколений у ребят есть, - рассказал Алексей Рыжков.

В Хабаровске тренируются Олимпийская сборная по прыжкам на батуте. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

К слову, Яна Лебедева в этом году стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте. Девушке всего 20 лет, а она уже считается одной из главных надежд сборной.

- В мужских и женских состязаниях разные лидеры. У нас очень сильные канадки, китаянки и мы, конечно же. А у мальчиков сильные сборные из Беларуси, Китая, Японии, и по спортсмену найдется у Европы. Сейчас уровень батута очень поднялся, и везде можно найти сильных спортсменов. Очень радует, что так сильно развивается наш вид спорта, - объяснила Анна Корнетская.

Настрой сборной прост - обязательно войти в тройку лидеров. Загадывать пока никто не хочет, но настрой у всех боевой.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Не оставил без внимания спортсменов министр спорта России Олег Матыцин. 15 июля он посетил тренировки сборных по маунтинбайку и прыжкам на батуте.

- Простите, что отвлекаю, я к вам ненадолго, - сразу же извинился Олег Матыцин, придя в зал к батутистам.

Спортсмены уверили министра, что беспокоиться не о чем.

- Как условия? Все нормально? Питание, размещение? - стал расспрашивать министр спорта.

В Хабаровске тренируются Олимпийская сборная по прыжкам на батуте. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Батутисты на все вопросы ответили положительно, не забыв упомянуть, что также в зале хватает высоты потолков для комфортных тренировок.

- Если возникают вопросы, которые требуют срочного решения, не стесняйтесь, обращайтесь сразу к министру спорта Хабаровского края Дмитрию Чикунову, - добавил Олег Матыцин.

Министр спорта отметил, что провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, на которой политики обсудили вопросы развития спорта в регионе.

- Мы рассматриваем Хабаровск как один из федеральных центров подготовки сборных. Мнения и отзывы всех тренеров, спортсменов о Хабаровске очень положительные. Также понимаем, что дальневосточный и азиатско-тихоокеанский регионы очень важны с точки зрения проведения соревнований и подготовки к ним. Надеюсь, что будут приняты оперативные решения, чтобы все планы были реализованы, - рассказал Олег Матыцин.

В будущем федеральное ведомство готово оказать поддержку в реконструкции спортивных объектов региона. Особое внимание уделили легкоатлетическому манежу и 50-метровому бассейну. В случае оперативного завершения работ Хабаровск может стать постоянной точкой подготовки олимпийцев не только по прыжкам на батуте, фехтованию, маунтинбайку и велоспорту, но и по легкой атлетике, а также плаванию.