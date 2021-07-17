ДГК подвела итоги сбытовой деятельности за первое полугодие 2021 года. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) подвела итоги сбытовой деятельности за 6 месяцев 2021 года. Полезный отпуск тепловой энергии по ДГК составил 9,4 тысячи Гкал, что на 4,8% выше аналогичного показателя прошлого года. Поступление платежей за отпущенную тепловую энергию составило в первом полугодии порядка 20 миллиардов рублей. Уровень оплат в первом полугодии в целом по ДГК составил 100,4%.

На 1 июля 2021 года задолженность всех групп потребителей перед ДГК составила 10 миллиардов рублей. По сравнению с 1 января 2021 года задолженность потребителей снизилась на 449 миллионов рублей. Такой результат стал возможен благодаря большой работе, проведенной с потребителями-должниками Дальневосточной энергетической компанией - агентом по договору.

- Держать платежную дисциплину на высоком уровне позволяют платежи крупнейших предприятий в регионе, - пояснил заместитель генерального директора АО «ДГК» по теплоснабжению Дмитрий Богдановский. - Так, по итогам полугодия представительство Министерства обороны ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны» (ЦЖКУ) оплатило в адрес Дальневосточной генерирующей компании за тепловую энергию 465,4 миллиона рублей. Тем самым полностью рассчитавшись за поставленный ресурс.

Наибольшее снижение долга энергетики фиксируют в Хабаровском крае: за первое полугодие долг снизился практически на полмиллиарда рублей. Кроме того, к снижению долга привела судебно-претензионная работа с должниками из числа физических лиц и мероприятия по ограничению горячего водоснабжения потребителям-неплательщикам.

На сегодняшний день главным должником за услуги теплоснабжения остается население - 8,5 миллиарда рублей, или 85,1% от общей суммы долга. Долги юридических лиц перед АО «ДГК» составляют порядка 1,5 миллиарда рублей (14,9%).

Справка КП

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 919,674 МВт/12 711,42 Гкал в час) ТГК России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в Группу РусГидро. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70 %. В 2019 году АО «ДГК» выработано 24,8 млрд кВт*ч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают около 10 тысяч человек. В ее состав входят 16 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха – Якутия), 1632 км тепломагистралей (в однотрубном исчислении).

ПАО «РусГидро» – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. Вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе, на Дальнем Востоке – свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.