Михаил Дегтярев оценил потенциал Первой краевой больницы в Хабаровске. Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора продолжает свой рейд по лечебным учреждениям. 15 июля он посетил детскую поликлинику №1, а сегодня, 16 июля – первую краевую клиническую больницу.

ККБ №1 – старейшая в крае (основана в 1898 году), носит имя выдающегося хирурга профессора С.И. Сергеева и считается (и является) ведущей клиникой региона. Сегодня это многопрофильный центр, в составе которого - крупнейший стационар и консультативно-диагностическая поликлиника. Ежегодно не менее 20 тысяч жителей края получают медпомощь в стационаре. Помощь эта специализирована и высокотехнологична.

Еще 140 тысяч пациентов ежегодно пропускает через свои покои поликлиника.

- Мы уже сегодня выделяем больнице 16 млн рублей на закупку девяти новых аппаратов для гемодиализа. Они заменят часть оборудования в специализированном отделении, которое практически исчерпало свой ресурс. А полностью «парк» искусственной почки будет обновлен в 2022 году – это замена еще семи аппаратов, – сообщил Михаил Дегтярев, осматривая отделение гемодиализа.

В ККБ № 1 на гемодиализе обслуживается около 90 человек – это, по словам врачей, наиболее тяжелые пациенты. Всего по краю в регистре получающих эту процедуру – 400 человек.

И.о. главного врача клиники Андрей Субботин рассказал о том, что недавно был завершен ремонт МРТ – установка не работала довольно долго. Также была возобновлена работа 16-срезового СКТ – он простаивал длительное время из-за того, что были закуплены неподходящие комплектующие. Сейчас есть потребность в закупке еще одного, более мощного спирального компьютерного томографа.

- У нас есть уже готовое помещение, где три года стоял без дела выработавший свой ресурс МРТ. Если закупить сюда еще СКТ, мы сможем создать центр лучевой и рентгенологической диагностики для всего края. Это позволит сосредоточить здесь весь персонал, вывести диагностику на совершенно новый уровень. У нас людей достаточно, великолепнейший коллектив. 5 докторов медицинских наук, почти два десятка кандидатов медицинских наук – потенциал огромный. Не хватает только оборудования, – уточнил Андрей Субботин.

Цена вопроса на первом этапе – 22 млн рублей. Глава региона сообщил, что поддержит такую заявку на выделение финансирования.

И он знает, что говорит. Сумма, которая за пять лет будет вложена только в первичное звено здравоохранения края - 8,1 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей – средства федерального бюджета. Добиться этого удалось по итогам переговоров М. Дегтярёва в столице, где врио губернатора встречался с главой Минздрава, обосновывая необходимость выделения региону дополнительных средств.

ККБ №1 работает по полной. Сейчас стационар – один из центров лечения пациентов с COVID-19. В данный момент здесь 106 коек, с 19 июля будет развернуто еще 60. На время очередного витка борьбы с новой коронавирусной инфекцией пациенты из отделения кардиологии и эндокринологии перенаправляются в другие больницы города.

- Сейчас у нас уже большой опыт лечения больных с COVID-19. Но мы по-прежнему проводим онлайн-консилиумы, консультируем коллег в других медицинских учреждениях. В частности, активно сотрудничаем с перинатальным центром по ведению рожениц, заразившихся коронавирусом, - рассказывает зам главврача ККБ № 1 по лечебной части Ольга Молчанова.

Для приема больных с новой коронавирусной инфекцией в больнице была сделана дополнительная входная группа: это позволило отделить инфицированных пациентов от остального потока больных. В ближайшее время начнется ремонт и в приемном покое, там планируют перестроить систему работу с пациентами, которым требуется неотложная и экстренная помощь.

Возникает вопрос – зачем руководитель региона ездит по больницам? Ответ прост. Повышение эффективности и качества медицинского обслуживания в Хабаровском крае Михаил Дегтярёв добивается решением целого комплекса вопросов. В здравоохранении латанием дыр успеха не добьёшься. Михаил Дегтярёв это понимает, поэтому кроме задач по ремонту помещений и закупки нового оборудования, он акцентирует внимание на кадровом обеспечении медицинских учреждений и формировании пакета социальных льгот для самих медицинских работников. Он уже назвал Хабаровск медицинской столицей Дальнего Востока – знак серьезных намерений по развитию региональной системы здравоохранения.