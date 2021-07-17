Спасенные медвежата Варвара и Баграт прилетели на реабилитацию в Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

Из Челябинска в Хабаровский край на самолете привезли двух медвежат — Варвару и Баграта. Малыши остались без заботы своих мам-медведиц и могли погибнуть,если бы вовремя не оказались в добрых руках известного ветеринара Карена Даллакяна. Сейчас косолапые будут находиться в Центре реабилитации диких животных «Утес», рассказали в правительстве Хабаровского края.

– С «Утесом» мы сотрудничаем давно. Благодаря его географическому расположению и территории уникального вольера, который находится глубоко в тайге, Центру удается обеспечить полноценную подготовку животных к самостоятельной жизни. Поэтому медвежат привозим на реабилитацию именно сюда. В этом году уже приезжали, в мае доставили Умку, спасенного на одной из трасс Челябинской области, – рассказал Карен Даллакян.

Обоим малышам чуть больше полугода. Варвару нашли в Чебаркуле. Там ее подобрал местный житель и оставил сначала у себя. О том, что дикий зверь находится в руках человека, никак не связанного с работой с хищниками, стало известно после того как по Сети разлетелось видео, на котором Варя убегала от толпы детей на городском пляже. После этого животное было передано в приют «Спаси меня!».

На время перелета косолапых поместили в специально изготовленные ящики-переноски Фото: Правительство Хабаровского края

Баграт и его сестра обитали в Перми. Точнее, были в неволе. Их держали в подвале частного дома, а потом они оказались в Пермском фонде «‎Следы человека в живой природе».

Сестра Баграта умерла от кишечной инфекции. Все из-за того, что первые хозяева неправильно их кормили. Выжившего медвежонка отправили в фонд Карена Даллакяна в Челябинск.

– В нашем приюте мы выходили и вылечили медвежат, сейчас они полностью здоровы и уже проявляют свой дикий характер. Это хорошо, значит, они не привыкли к людям и у них есть все шансы на реабилитацию. Она займет целый год. В Центре Варвара и Баграт будут жить в большом вольере, самостоятельно питаться, уходить в спячку и просыпаться. После этого уже можно будет оценить, способны ли они снова обитать в дикой природе, – добавил ветеринар.

Многочасовой перелет косолапые перенесли хорошо. Для них изготовили специальные ящики-переноски, а в самолете обеспечили подходящий температурный режим. Сейчас они уже обживаются на новом месте - в вольере. За ними ведется постоянное наблюдение. Когда малыши окрепнут, их переселят на более просторную территорию.

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