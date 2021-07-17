В Амурской области столкнулись два поезда: есть погибшие

Сейчас на месте произошедшего работают следователи и представители прокуратуры, выясняя подробности произошедшего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два грузовых поезда лоб в лоб столкнулись в Амурской области. Жертвами произошедшего стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

ЧП произошло на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга. Пути, на которых случилось столкновение, не были предназначены для общего пользования.

— В результате два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, — сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Сейчас на месте произошедшего работают следователи и представители прокуратуры, выясняя подробности.

Уже возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Виновным будет грозить до семи лет лишения свободы.

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