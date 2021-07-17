Эти загадочные кошки правда существуют: уникальные фото хищников Дальнего Востока и не только

Саша Фонсека ради того, чтобы получить снимок отправился в тайгу в лютый мороз. Фото:Sascha Fonseca

Что движет человеком, который в -45 градусов готов пробираться по тайге через огромные сугробы? Ответ на этот вопрос знает фотограф из Дубая Саша Фонсека. Его главная страсть - большие дикие кошки. Уже несколько лет подряд он приезжает в Россию, чтобы сделать уникальные кадры с амурскими тиграми. Одной из жемчужин коллекции стал недавний снимок с полосатым хищником по кличке Осторожный. Он передвигается только по ночам, избегая людей. Исследователи думали, что браконьеры убили его зимой. Саше удалось получить не только снимок тигра, но и подарить всем, кто влюблен в них, повод для радости. О своем необычном и, порой, рискованном хобби очарованный животными путешественник рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

Свой первый снимок диких животных фотограф сделал в Руанде в 2013 году. Фото:Sascha Fonseca

В своей повседневной жизни Саша работает в сфере развития бизнеса в международной компании. В 2013 году он впервые взял в руки фотоаппарат, чтобы снять горных горилл в Руанде. После этого решил, что было бы здорово путешествовать по миру и фотографировать редких животных. Особенно, кошек.

— Почему вы увлеклись этим?

— Мне нравится фотографировать редких животных в их естественной среде обитания. Делясь их красотой с миром, я надеюсь повысить осведомленность людей о них. Я счастлив показывать всю красоту диких животных: их мордочки и выразительные глаза.

Тигра по кличке Осторожный считали погибшим, пока он не попал в объектив фотоловушки Саши. Фото:Sascha Fonseca

— У вас очень высокое качество снимков. Кажется, будто они выполнены не на фотоловушку, а на суперклассный фотоаппарат.

— Я использую в своей работе зеркальные фотоловушки. Сочетание широкоугольных объективов и внешней вспышки позволяет делать снимки даже ночью. Именно в то время, когда кошки наиболее активны.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей первой фотографии амурского тигра.

— Никогда не забуду тот потрясающий момент, когда я увидел свои первые тигровые следы на снегу. Это было нереально. Я понял, что эти загадочные большие кошки, из сказок и легенд, действительно существуют. Я уже несколько лет фотографировал бенгальских тигров в жарких джунглях Индии, и вот, мне удалось это сделать в заснеженной, холодной России.

— Как вы решили пойти на фотоохоту за -45 градусов? Был ли с вами еще кто-нибудь? Супруга и друзья не отговаривали?

— У меня не было другого выбора. Я мечтал сделать снимок дикого амурского тигра в снегу, поэтому зимой мне пришлось устанавливать камеры глубоко в лесу. Мои проекты никогда не бывают сольными, и на территорию большой кошки я не хожу один. В первой экспедиции мне посчастливилось работать с Александром Баталовым, одним из ведущих российских тигроведов. Великий человек, посвятивший свою жизнь защите последних амурских тигров и их драгоценной среды обитания. У него я многому научился. Мне повезло, что моя семья и друзья поощряют меня и поддерживают мое хобби, даже если иногда это означает путешествие в довольно отдаленное место.

— Когда-нибудь попадали в неприятности во время путешествия?

— Иногда путешествия по земному шару с большим количеством фотооборудования и батарей могут вызывать дискуссии в службах безопасности аэропорта и пограничного контроля, но до сих пор это всегда срабатывало.

"Для меня животные - это люди. Просто лучшая версия в другом кузове. " Фото: Sascha Fonseca

— Как часто вы бываете в России? Есть ли у вас желание побывать в других ее частях?

— Я стараюсь посещать Дальний Восток дважды в год, чтобы управлять своими фотоловушками и находить новые места. Это стало еще труднее из-за пандемии и глобальных ограничений на поездки, и я надеюсь вернуться в конце этого года. В настоящее время я планирую совместный проект с Центром амурского тигра в Бикине, вероятно, одном из последних и самых красивых диких мест в мире. И, конечно же, есть Камчатка и Горный Алтай, где я тоже хотел бы поехать.

— Музыкант Курт Кобейн говорил, что любит животных больше, чем людей. Многие люди, которые с ними работают, придерживаются того же мнения. Какова ваша позиция по этому поводу?

— Это хороший вопрос, и я часто думаю над ним. Для меня животные - это люди. Просто лучшая версия в другом кузове. У них такое же разнообразие характеров, личностей и эмоций, как и у нас. Но они не убивают ради развлечения, как некоторые люди. Так что да, я согласен с его утверждением.

"Я счастлив показывать всю красоту диких животных: их мордочки и выразительные глаза." Фото: Sascha Foseca

— Стало ли ваше хобби для вас дополнительным источником дохода?

— Это просто хобби, но, надеюсь, однажды я смогу опубликовать книгу с фотографиями редких больших кошек, чтобы привлечь внимание к их существованию. Однако я не зациклен на получении дохода с помощью своих фотографий, и я с радостью сотрудничаю с некоммерческими организациями с целью сохранения и образования.

— Какие новые амбициозные задачи вы ставите перед собой? Куда еще вы хотели бы отправиться?

— Моя страсть - редкие большие кошки, и в настоящее время я ищу новые места в Индии, России и Омане.