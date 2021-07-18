Первый барак на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске снесут 19 июля Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Правительство Хабаровского края реализует беспрецедентный проект по расселению и сносу деревянных жилых домов, находящихся в критическом состоянии. Первый барак снесут завтра, 19 июля 2021 года.

Подлежащий сносу двухэтажный деревянный неблагоустроенный дом был признан аварийным в 2014 году. 27 человек, проживающих в этом доме, уже расселены. Квартиры для них были приобретены за счет средств краевого бюджета, Фонда адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и городской администрации.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев для решения застарелой, нерешаемой годами проблемы ветхого жилья, во взаимодействии с Министерством строительства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ смог достичь договоренности о выделении порядка 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Хабаровске.

Бараки на проспекте 60-летия Октября (именно эта улица исторически стала местом концентрации таких домов) давно находятся в критическом состоянии. Много лет из-за бездействия прежних властей они не попадали в местные и федеральные программы по расселению. По поручению Михаила Дегтярева администрацией Хабаровска разработан проект муниципальной программы расселения 61 многоквартирного дома по проспекту 60-летия Октября. В 2021 году запланировано расселение 10 многоквартирных домов, 2022 году - 51 многоквартирного дома.

Всего до 2023 года будут снесены 66 аварийных домов.

Также по инициативе Михаила Дегтярева в крае планируется к реализации новый флагманский проект «Дом дальневосточника», направленный на развитие индивидуального жилищного строительства, ориентированный на массовое типовое домостроительство в районах, где особенно востребованы малоэтажные деревянные здания.

Основой создания такого жилья станут деревянные готовые конструкции (домокомплекты), изготовленные из местного сырья. Развитие проекта позволит решить несколько задач одновременно: в первую очередь - обеспечить население качественной недвижимостью, соответствующей всем современным нормам, а также проект станет инструментом развития промышленности, наращивание производства создаст дополнительные возможности роста для лесных хозяйств.