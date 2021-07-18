Отпуск 2021: ТОП-5 необычных занятий в Хабаровском крае на лето

ТОП-5 необычных занятий в Хабаровском крае на лето. Фото: Софья АПРЕЛЬСКАЯ

Летом Хабаровский край посещает множество туристов из разных городов Дальнего Востока и всей страны. «КП-Хабаровск» собрала самые необычные и занимательные развлечений, которые ждут туристов во время отпуска летом 2021 года. Сами хабаровчане, которые еще не летали на воздушных шарах и не плавали с китами, тоже могут это попробовать.

«Я улетаю на большом воздушном шаре…»

Клуб воздухоплавания совершил более 2 500 полетов на воздушном шаре и проводит экскурсии для интересующихся. Ребята также занимались прыжками с парашютом, но их возобновят в феврале следующего года.

ТОП-5 необычных занятий в Хабаровском крае на лето. Фото: Воздухоплаватели Хабаровска.

– Самый доступный и популярный вариант – конечно, это групповые полеты на нашем красавце AirBus Kubicek. AirBus – это самый большой тепловой аэростат на Дальнем Востоке от лучшего в мире производителя Kubicek . Для понимания, Kubicek – это Mercedes среди тепловых аэростатов с самым надежным оборудованием. Корзина рассчитана на 12 человек, – рассказали в клубе.

Поплавать с китами

Хабаровчане и гости региона во время отпуска летом 2021 года могут посетить Шантарские острова и увидеть китов в открытом море. Шантарские острова – одно из лучших мест России, где это можно сделать. Здесь обитает самая большая часть популяции гренландских китов Охотского моря.

ТОП-5 необычных занятий в Хабаровском крае на лето. Фото: whale-expeditions.com

Гренландский кит обитает в полярных районах Северного полушария. Максимальная длина его тела составляет 20-22 метра. Вес взрослого животного может достигать 150 тонн. Ныряет на глубину до 200 метров и может оставаться под водой до 40 минут. Средняя скорость – около 20 км/ч.

Интересный факт: Средняя продолжительность жизни такого кита в природе – около 40 лет. Однако отдельные особи могут жить более 200 лет.

Обучиться дайвингу

И обучение, и развлечение – два в одном. Научиться правильно нырять и открыть для себя возможность увидеть то, что скрыто от нас водной гладью – отличная идея для отпуска летом 2021 года.

ТОП-5 необычных занятий в Хабаровском крае на лето. Хабаровский дайв центр.

– Если вы заинтересовались дайвингом, то вам непременно в первый Хабаровский Дайв центр! Здесь профессионалы! Здесь люди, которые обучают правильно и безопасно погружаться с аквалангом! А то удовольствие которое я получаю от нового хобби нельзя ни с чем сравнить, – поделился посетитель Дайв центра Руслан.

Прогулки по Амуру на теплоходах

Для жителей Хабаровска теплоходы – обыденность. Однако гости города могут получить незабываемые впечатления при поездке на теплоходе во время отпуска летом 2021 года.

Речные прогулки и аренда теплоходов: «Москва-83», «Москва-75», «Капитан Борздов». На борту теплохода предлагают или прохладительные напитки или фруктовую тарелку, также ко всему идут закуски. Приятным дополнением станет музыка для настроения.

Виртуальный полет на самолете Airbus A320

Это максимально погружение в полет, словно вы из ТРК «Броско Молл» сразу поднимаетесь в небо. Отмечается, что это первый капсульный авиатренажер. Почувствуйте себя пилотом.

ТОП-5 необычных занятий в Хабаровском крае на лето. Фото: FlyByWire Simulations

– Полетали всей семьей, очень понравилось. Обучили, все подробно рассказали и каждый смог полетать и почувствовать себя и пилотом, и пассажиром. Особенно ребенок был доволен больше всего. Вестибулярный аппарат делал все за нас, поэтому серьезных проблем не было, плюс есть ощущения заведенных двигателей, поэтому по восприятию очень схоже с реальным взлетом, но в физическом плане гораздо приятнее показалось нам, – поделилась своими впечатлениями от виртуального полета Анна Петрова.