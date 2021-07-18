В честь хабаровских врачей на территории горбольницы №10 создадут сквер

Врачи хабаровской горбольницы №10. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровском крае продолжают реализовывать программу благоустройства общественных территорий, которую реализуют на средства национального проекта «Жилье и городская среда».

Пример использования средств нацпроекта – создание в Хабаровске сквера врачей с памятной табличкой, посвященной доблестной работе медиков во время пандемии COVID-19. Разбить его решили у городской больницы №10 по улице Тихоокеанской, которая была и остается главным ковидным госпиталем и первой приняла удар эпидемии. Прямо сейчас там ведется устройство пешеходных дорожек и наружного освещения. В будущем на территории зоны отдыха будут установлены качели и лавочки, а также проведено озеленение. В завершение общественное пространство украсит композиция из металла в гальванической обработке. Площадь сквера составит более 5 тысяч кв. метров. Возле сквера будут оборудованы парковочные места и видеонаблюдение.

В результате всероссийского онлайн-голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая, жители Хабаровского края выбрали площадки, где нужно провести ремонты. В итоге в этом году по всему краю будет отремонтировано 102 территории, а в 2022 году - 91 территория. В частности, в Хабаровске в порядок приведут как исторические площади, так и небольшие зоны отдыха в жилых районах.

В рамках реализации нацпроекта, в краевой столице по итогам прошлых голосований отремонтировали сквер по адресу улица Карла Маркса, 111. Общественная территория, площадью 8 тысяч кв. метров, расположившаяся возле местной школы, была полностью реконструирована, на что власти истратили 23 млн рублей. В сквере выложена брусчатка, установлены скамейки, освещение, оборудованы детская площадка и зона для воркаута со специальным прорезиненным покрытием. В центральной его части ландшафтные дизайнеры выложили для отдыхающих композицию из природного камня. Рядом с территорией тоже на деньги проекта поменяли остановочный павильон. Теперь он имеет отдельное освещение и информационное табло.