«Как туры в Таиланд»: стоимость авиабилетов между Хабаровском и Сахалином достигла 66 808 рублей

Жители Хабаровска и Южно-Сахалинска возмущены ценами на авиабилеты между столицами двух регионов. Фото: Софья АПРЕЛЬСКАЯ

Жители Хабаровска и Южно-Сахалинска возмущены ценами на авиабилеты между столицами двух регионов. Перелететь Татарский пролив сегодня можно за 66 808 рублей в одну сторону. Хабаровчанин, летевший на Сахалин, ради экономии денег поехал на поезде до Владивостока, а там за приемлемую цену отправился на остров. Но и билет на поезд обошелся ему в немалую сумму, так как в отпускной период они тоже в дефиците.

Жители Хабаровска и Южно-Сахалинска возмущены ценами на авиабилеты между столицами двух регионов.

- Я хотел сразу из Хабаровска вылететь на Сахалин, но стоимость билетов на самолет меня шокировала! Свободных мест в эконом-классе авиакомпании «Аэрофлот» уже не осталось, можно было взять за 66 808 рублей в бизнес-классе. Однако остался вариант полететь на судне компании «S7», где полет стоит 66 250 рублей. Также можно было отправиться на следующий день за 44 112 рублей. Пришлось брать билет на поезд до Владивостока за 17 тысяч рублей, а там уже лететь на Сахалин за 9 тысяч рублей. Вообще, стоимость билетов между Хабаровском и Южно-Сахалинском такая же, как туры в Таиланд, - поделился местный житель Николай.

Жители Хабаровска и Южно-Сахалинска возмущены ценами на авиабилеты между столицами двух регионов.

Николай не один, кто возмущается по поводу цен на перелеты между столицей края и островным регионом. Жители Якутии, путешествующие на Сахалин через Хабаровск, тоже негодуют по этому поводу. Почему жители соседних регионов должны страдать из-за таких высоких цен?