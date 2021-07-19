Дороги, дворы, дети и другое: топ-5 вопросов, волнующих жителей Хабаровского края

Лидер по количеству обращений – Хабаровск. Фото: Андрей МАЛАХОВ

По данным Центра управления регионом Хабаровского края, за период 9-15 июля жителей края больше всего волновало состояние дорог (160 жалоб), благоустройство дворов, детских и спортивных площадок (73), образование (69), соцзащита (66) и ЖКХ (65). А где же коронавирус? А он только на шестом месте - 56 обращений. Важный момент: по каждому обращению люди получили обратную связь, чьи-то проблемы уже решены, чьи-то - в стадии разрешения.

Лидер по количеству обращений - Хабаровск (439 обращений), что, впрочем, статистически логично: здесь живет основная часть населения края. Следом по активности Комсомольск-на-Амуре (120), Хабаровский район (31), Амурск (19). Меньше всех пишут обращения жители Аяно-Майского, Бикинского районов и города Бикина - по одному за период 9-15 июля.

В общей сложности было зафиксировано 719 обращений. Любопытно, что по сравнению с предыдущим периодом (со 2 по 8 июля) количество жалоб уменьшилось примерно на 35%. Проблем стало меньше?

- Пятого июля врио губернатора Михаил Дегтярев проводил прямую линию в соцсетях. Перед эфиром и во время его проведения был всплеск обращений - свыше 1100, - объяснил Руслан Соколов, руководитель ЦУР Хабаровского края. - Те, чьи вопросы прозвучали в эфире, практически сразу получили ответы. С остальными работа продолжилась после. Сейчас мы вернулись к стандартным показателям - 650-750 обращений в неделю.

С количеством разобрались, перейдем к качеству вопросов. В теме состояния дорог львиная доля обращений касается обустройства и содержания ливневок - на фоне паводка и дождей эта проблема проявляется особенно остро. С благоустройством понятно - люди хотят ходить по чистым и уютным дворам, скверам, водить детей на обустроенные и безопасные площадки, заниматься спортом в шаговой доступности от дома и тому подобное. Образование - тут лидировала тема записи в школы… Она вышла в топы с начала июля, когда некоторые родители обнаружили, что даже прописка - не гарантия того, что их ребенок поступит в «приписанную» школу. Все обращения оперативно передавались в минобрнауки края и в управления образования городов и районов. В итоге в нескольких школах открыли дополнительные классы.

Соцзащита и пособия вышли на первый план потому, что начался прием заявлений от многодетных семей, одиноких родителей, беременных и родителей школьников. Не перепутайте - все перечисленные категории имеют право на разные виды пособий и выплат. Например, одиноким родителям с низкими доходами положена ежемесячная выплата, а родители школьников получат разовую.

Напомним, что оставить обращение к органам власти можно в комментариях в официальных аккаунтах ведомств, а также в аккаунте ЦУР Хабаровского края в Instagram (@tsur27) и ВК.