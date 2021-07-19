Михаил Дегтярев дал старт сносу домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

19 июля в Хабаровске начался снос бараков на проспекте 60-летия Октября. Михаил Дегтярев подал знак - и огромный ковш тяжелого экскаватора обрушился на крышу двухэтажного барака. Посыпались осколки шифера, что-то стрельнуло, затрещали стропила, стена поползла вниз. Облако скопившейся за 70 лет пыли окутало квартал.

Михаил Дегтярев дал старт сносу домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

- Маленький взмах рукой - большая отмашка всему городу, - прокомментировал событие бригадир демонтажников Алексей Щербатюк.

Сегодня ушел в небытие первый из 66 ветхих деревянных домов, о расселении которых Михаил Дегтярев лично договаривался с Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Благодаря выделению двух миллиардов рублей из федерального бюджета удалось запустить процедуру расселения и сносов бараков в историческом центре Хабаровска. В 2021 году запланировано расселение десяти многоквартирных домов, в 2022 году - 51 многоквартирного дома. Оставшиеся пять ветхих домов попадают в другие программы и также будут расселены и снесены в кратчайшие сроки.

Михаил Дегтярев дал старт сносу домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

Длительное время о наличии проблемы лишь говорили, но местная и региональная власти оказались не в состоянии ничего сделать из-за дефицита ресурсов и межведомственной несогласованности. Врио губернатора удалось заручиться не только финансовой поддержкой по линии федерального центра, но и добиться от мэрии скорейшего принятия городской программы расселения ветхого жилья, в рамках которой и происходит снос бараков. Всего за год работы в должности руководителя региона Дегтярев смог не просто договориться о решении волнующей горожан проблемы, но и продемонстрировать первый конкретный результат - начался и снос, и расселение бараков.

Михаил Дегтярев дал старт сносу домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

- Прощай, старый дом. Ты видел три поколения моих близких родственников. Но никогда жизнь в тебе не была ни удобной, ни, тем более, приятной, - сказала жительница уже несуществующего барака, пенсионерка Ирина Александровна.

Михаил Дегтярев дал старт сносу домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

И в самом деле, какие удобства? То есть они имеются, но на улице. Топили углем и дровами, временами подправляя разваливающуюся печь. Воду таскали из далекой колонки - ближняя то перемерзала, то ломалась от старости. Вместе с соседями отбивались от полчищ оголодавших крыс по весне. Прокапывали отводные канавы от потоков мутной жижи, затекающей в подвалы с окрестных помоек. Тушили периодически пожары. Затягивали окна на зиму полиэтиленом. Но теперь это в прошлом. Ирина Александровна и 26 ее братьев и сестер по коммунальному несчастью наконец обрели достойную крышу над головой. Женщина, например, получила квартиру на 38 школе. Соседи - на улице Покуса и в других местах, недалеко от центра.

- Всего на проспекте имени 60-летия Октября в краевом центре - 67 деревянных МКД. Все они имеют высокий процент износа. Общая площадь квартир - 27,3 тысячи квадратных метров. Проживают там 1 462 человека. Целый микрорайон бараков на проспекте имени 60-летия Октября - позор всего краевого центра. Людям полвека обещали нормальное жилье, потому что эти двухэтажки строили как временное. Сейчас мы сдвинули решение этой проблемы с мертвой точки, - сообщил Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев дал старт сносу домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Длительное время о наличии проблемы лишь говорили, но местная и региональная власти оказались не в состоянии ничего сделать из-за дефицита ресурсов и межведомственной несогласованности. Врио губернатора удалось заручиться не только финансовой поддержкой по линии федерального центра, но и добиться от мэрии скорейшего принятия городской программы расселения ветхого жилья, в рамках которой и происходит снос бараков. Всего за год работы в должности руководителя региона Дегтярев смог не просто договориться о решении волнующей горожан проблемы, но и продемонстрировать первый конкретный результат - начался и снос, и расселение бараков.

Что характерно, снос дома №83 по проспекту 60-летия Октября стал наиболее очевидным результатом работы врио за год. Возможно, потому что другие достижения - строительство жилья и больниц, инвестиции, дороги, мелиорация сельскохозяйственных земель, тем более демография - процессы длительные и взглядом не сразу фиксируемые. А тут - раз и готово! Но ведь и снос - тоже начало большого дела. Для того чтобы сделать край удобным и комфортным для жителей, по инициативе врио губернатора запущена программа благоустройства общественных территорий, которую реализуют на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Жителям края самим дали возможность выбрать и проголосовать за те объекты, которые нуждаются в скорейшем благоустройстве. В итоге в этом году по всему краю будет отремонтировано 102 территории, а в 2022 году - 91 территория. В частности, в Хабаровске в порядок приведут как исторические площади, так и небольшие зоны отдыха в жилых районах.