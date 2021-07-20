Изменения во всех сферах жизни Хабаровского края ученые назвали «скрытым доверием»

Пообещав «дать Хабаровскому краю тяжеловесность в диалоге с Москвой», Михаил Дегтярев сдержал это слово. Фото: Правительство Хабаровского края

Социологи в середине июля 2021 года отметили в разных слоях общества Хабаровского края доселе невиданное явление. Они назвали его «латентное одобрение». Не вдаваясь в подробности терминологии, можно сказать, что это скрытое одобрение изменений в разных сферах жизни, произошедших в последнее время. Ученые обычно берут год.

И действительно, за последний год в жизни региона произошли большие изменения. В Хабаровский край вновь зачастили федеральные чиновники, которые обсуждают с его руководителем амбициозные планы по созданию новых точек роста. Проснулся интерес к проектам и у крупных инвесторов. Поняв, что региональная власть вполне компетентна и готова создавать комфортные условия для бизнеса, крупные частные и государственные корпорации реанимировали свои старые планы или вышли на обсуждение новых предложений.

Появились и перспективы решения, казалось бы, нерешаемых проблем, таких как расселение ветхого и аварийного жилья, снос бараков, помощь обманутым дольщикам и достройка дамб.

Естественно, ярче всего люди реагируют на то, что им ближе. И это, конечно, жилье. Решение проблемы обманутых дольщиков казалось почти невозможным еще в начале прошлого лета. Слишком много долгостроев, слишком безнадежны перспективы. Однако. Врио губернатора Хабаровского края договорился с Фондом защиты прав обманутых дольщиков о выделении денег на решение этой проблемы в краевом центре.

Процесс закипел.

Сейчас мы имеем такую картину. Основные проблемные участки практически ликвидированы. Конкретно – в крае решены вопросы с 11 долгостроями с 1 044 обманутыми дольщиками. Здесь можно конкретизировать. На завершение строительства дома ЖСК «Утес» (56 дольщиков) выделено 85,9 млн рублей из Фонда защиты прав обманутых дольщиков и 16,4 млн рублей из регионального бюджета. На завершение строительства 3 домов ООО «Диалог» (904 дольщика) направлены документы, ожидается решение наблюдательного совета Фонда. Дольщики семи других домов разных застройщиков - 31 человек получил компенсацию и еще 53 человека ожидают получения компенсации в ближайшее время.

Затраты на такое количество граждан с которыми поступили несправедливо составили 2,6 млрд рублей. Из них 16% взял на себя краевой бюджет.

Пообещав «дать Хабаровскому краю тяжеловесность в диалоге с Москвой», Дегтярев сдержал это слово. Врио губернатора удалось добиться от Первопрестольной выделения дополнительно десятков миллиардов рублей, которые пошли не только на латание дыр в видавшем лучшие время хозяйстве региона, но и на решение стратегических задач – например, модернизации первичного звена здравоохранения, на выполнение которой за 5 лет потратят 8.1 млрд рублей.

О чем это и многое другое говорит? Еще год-два назад у жителей края были достаточно пессимистичные ожидания. Практически никто не верил, что жизнь в регионе может начать меняться в лучшую сторону, об этом свидетельствовали данные социологических исследований. Однако, сейчас, на фоне уже начавшихся позитивных подвижек, уровень социального оптимизма пошел в рост. Люди снова поверили в свой край и его светлое будущее.

Отличительно чертой Дегтярева является редкое для людей вообще качество характера – он не фиксируется на какой-то одной из сфер. Выбранные им треки развития Хабаровского края позволят улучшать ситуацию равномерно сразу в нескольких ключевых сферах – от вывода экономики из кризиса до выстраивания качественной социальной политики и помощи жителям аварийных домов. А главное – за счёт устранения антагонизма с федеральными и местными властями появилась возможность синхронизировать усилия для решения многочисленных проблем и развития региона.

В социологии такое поведение руководящего лица называется «мягкой перезагрузкой» системы управления регионом. Врио начал работу в крае, когда регион находился в состоянии жесткого кризиса, а деятельность госорганов была фактически парализована. Можно ли сказать такое сейчас, если оглянуться вокруг? Никак нет. Кстати, на такой случай у тех же социологов есть еще один термин. «Эффект скрытого глубинного доверия».