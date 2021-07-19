«Никуда наш Дегтярев теперь от нас не денется»

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время посещений предприятий оборонно-промышленного комплекса. Август 2020-го. Фото: Владимир САВИЦКИЙ/ТАСС

Год назад, 20 июля 2020-го, Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Ему тогда только исполнилось 39 лет.

За это время - буквально на ходу - я сделал с ним десятка полтора разных интервью. Он трижды был на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - на федеральном и краевом. И вот я решил отправиться в Хабаровск да поговорить обстоятельно обо всем. Здесь - самые яркие, на мой взгляд, фрагменты наших разговоров. Публикую их, что называется, без ретуши - без правки.

«ВЕСЬ КРАЙ ЛЮБИМЫЙ»

- ...Михаил Владимирович, вот смотрите - когда год назад президент Владимир Путин вам сказал - поезжайте в Хабаровск, вы тут же быстренько собрались - и туда. (В своем первом в новой должности интервью «Комсомолке» Дегтярев тогда признался, что и жене Галине о своем новом назначении прямо на ходу рассказал по телефону. - А. Г.). А когда прибыли на место, сразу же врубились в этот забой. Вам заранее кто-то сказал о назначении?

- Нет, не сказал. Но край, Александр, уже 10 дней жил без губернатора. Раскачиваться было некогда.

- А люди в Хабаровском крае - они какие?

- Здесь живут замечательные люди, отношусь к ним с огромным уважением. Чем чаще с ними встречаюсь, тем больше их люблю.

НАБЛЮДЕНИЕ

Еще до приезда в Хабаровск, когда разговаривал с Дегтяревым по телефону, обратил внимание - он все чаще стал говорить: «У нас в Хабаровске». (Это прямо начали замечать местные жители.) Или еще: «В нашем крае». Правда, никто не помнит точно, когда это случилось, в том числе и сам Дегтярев.

- Самое первое ваше распоряжение какое было?

- О продлении субсидируемых авиаперелетов в северные районы края.

- А кто про это рассказал?

- Люди и рассказали. Это была одна из наиболее очевидных проблем. А вообще, кстати, на столе была кипа бумаг метр высотой. Потому что по закону никто не мог подписывать эти бумаги, кроме губернатора или временно исполняющего обязанности.

- А вы подсчитывали, сколько раз за год ездили по краю?

- Нет, не считал. Теоретически, наверное, больше 60 процентов времени провожу в разъездах. Это логично, мне кажется. Регион огромный, везде живут люди, разные условия, разное состояние инфраструктуры. Надо объехать, со всеми поговорить, узнать проблемы.

- А есть белые пятна на вашей карте поездок?

- Я уже несколько раз съездил во все районы и на север края, в ближайшие месяц-полтора запланировал поездки по второму кругу.

Больше половины своего рабочего времени Михаил Дегтярев проводит в поездках по региону. Фото: Правительство Хабаровского края

- А результаты какие-то есть?

- Многим мы уже помогли за год, вот в Аяне, например, купили новый кран, он скоро туда придет.

- А кран для чего*?

- Разгружать суда. Большой, сорокатонник. В Нелькан сейчас идет разгрузка стройматериалов, амбулаторию будем строить, надо тоже там побывать.

В Комсомольске-на-Амуре часто бываю. Большой город, там очень много строек идет за государственный счет. И гидротехнические сооружения, и набережная реконструируются, и школы возводятся, и спортивные два комплекса в этом году будем сдавать. Плюс предприятия оборонные. Самолеты, корветы и малые ракетные корабли строят. Большие очень коллективы.

В Ванине я недавно был с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, смотрели стройплощадки объектов железнодорожной инфраструктуры и электроснабжения. Мы даже в музей с ним сходили - нашли 15 минут. Ему очень понравился порт. Но много еще нужно решить по благоустройству. Все у меня в фокусе внимания.

- Вы имеете в виду министров, которые после вашего назначения зачастили в край**.

- Нет, Александр, я имею в виду наши районы и города. Нет нелюбимых. Весь край уже полюбил.

ПРИЕМ У ПРЕЗИДЕНТА

- А вот сколько вам удалось средств выбить в федеральном центре за этот год вашей работы в ранге врио губернатора?

- Давайте я посмотрю. (Заглядывает в справку.) Только за последние 7 месяцев дополнительно привлекли свыше 10 миллиардов рублей. Это больше 12 процентов от плановых собственных налоговых доходов краевого бюджета за 2021 год.

- Это солидный доход, да?

- Приличный.

- Так получилось, что я дважды вас расспрашивал после встречи с президентом - вы мне все рассказали или чего-то скрыли?

- Конечно, не все.

- А чего скрыли?

- Так прям я вам все и рассказал!

- А Владимир Владимирович нам все рассказывает.

- Владимир Владимирович имеет право.

- А высоких чинов из центра вам удается сюда приглашать, чтобы своими глазами все увидели?

- Кого-то - да, приглашаем, приезжают, работаем здесь вместе, решаем проблемы людей.

Но многие сами приезжают. Вот две недели назад наш край посетил с бизнес-миссией глава госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов и десять вице-президентов и глав направлений.

- Какие-то проекты серьезные?

- Да. Они посмотрели нашу инфраструктуру, агломерации Хабаровска, транспортную систему, культурные проекты, проекты в сфере гостеприимства.

Михаил Дегтярев часто бывает в Комсомольске, где работает много предприятий ВПК. Фото: Правительство Хабаровского края

- Вы были на Питерском экономическом форуме. Удалось заключить какие-то договоры с инвесторами?

- Скажу так: общий портфель инвестиций у нас до 2030 года - 2,5 триллиона рублей. Из них наиболее крупные: освоение Малмыжского меднопорфирового месторождения - 240 млрд рублей, модернизация второго этапа восточного полигона ОАО «РЖД» - более 330 миллиардов - это БАМ, второй путь. Планируем строить магистральный газопровод из Якутии и завод по производству сжиженного природного газа на берегу Охотского моря. Мы готовы к тому, чтобы такие крупные проекты у нас реализовывались. Но есть несколько условий, о которых мы договариваемся. Газ должен параллельно поставляться нашим жителям, а не просто - труба, которая просвистела мимо. И рабочие места - приоритетно для местных жителей. Третье, самое главное, - центры прибыли по налогам должны быть в крае. И управляющие компании тоже здесь.

ВЛАСТЬ СТАЛА БЛИЖЕ К НАРОДУ

- А какие неожиданные вопросы приходится решать?

- Зацепила ситуация с семилетним мальчиком, больным раком. Его зовут Ёсин. Родители лечили мальчишку на свои деньги, потому что у него не было российского гражданства: папа - россиянин, мама - гражданка Казахстана. Мы решили вопрос с гражданством, теперь мальчик лечится за государственный счет.

А недавно нелепая ситуация со школой возникла в новом микрорайоне. Две женщины подошли ко мне на улице во время объезда строек. Пожаловались: детей в школу не принимают. Что за несправедливость? Выясняем: школу открыли раньше, чем застроили микрорайон. И, чтобы она не стояла пустой, туда набрали детей из других районов. А потом достроили новые дома, а детей же не выгонишь из школы! И для местных мест не оказалось. Вот сейчас приняли решение набрать в этой школе дополнительный класс.

- Скажите, чья идея провести выездное заседание краевого правительства в районе?

- Моя. Мы четыре раза проводили такие заседания. И впредь будем выезжать на места. Постоянно. Чтобы провести прием граждан. Это нормальный процесс, я считаю. Такой коммуникации не хватало в Хабаровском крае - людей с властью. Меня удивило, что люди говорили - не видели ни губернаторов, ни чиновников из Хабаровска десятилетиями.

- Говорят, в Хабаровске жители целого проспекта жалуются, что он аварийный.

- Это вы про проспект 60 лет Октября? Мы встречались в Москве с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, после с Фондом ЖКХ подписали соглашение о расселении домов на этом проспекте. На что нам выделили 1,8 миллиарда рублей сверху действующей программы по аварийному жилью.

- То есть корень проблемы - деньги?

- Вопрос не всегда в финансах, а в готовности прорабатывать проекты, вырабатывать решение, подготовить проектно-сметную документацию. Но самое главное - слушать людей и ориентироваться на их мнение. Еще важно помнить о реализации права на доступное жилье и заботе о человеке.

- Сказать легко, а как реализовать это право?

- Ищем варианты. Запускаем флагманский проект правительства Хабаровского края под названием «Дом дальневосточника». Создаем мощности по индустриальному деревянному домостроению. Людям будет предложено два типа домов из наших материалов. Мы на это ориентируем своих производителей, деревопереработчиков.

- Как считаете, стали вы за этот год для хабаровчан своим?

- Да это людям виднее, но для меня Хабаровск - точно родной дом.

Михаил Дегтярев всегда предпочитает прямое общение с жителями, чтобы узнать их проблемы напрямую. Фото: Правительство Хабаровского края

- А вы вообще с народом чувствуете связь?

- А я могу сказать, что я сам из народа, понимаете? Прадеды были крестьяне, из казаков. У меня дедушка один - ветеран Великой Отечественной, крановщик. Одна бабушка - бухгалтер. Вторая - рентгенолог, заслуженный врач РСФСР. Вот дед по материнской линии - единственный, кто у нас в семье стал руководителем. Сначала был железнодорожником, а потом сделал партийную карьеру, стал вторым секретарем Ульяновского обкома КПСС. При нем построен весь Ульяновск. Его там очень хорошо знают, он почетный гражданин Ульяновской области.

А мои родители - врачи.

Мне все понятно, чем люди живут, как живут, как бывает, когда есть нечего или ребенка не на что в школу собрать. Я все это проходил.

Особенно 90-е для меня были критическими, для нашей семьи.

Михаил и Галина поженились в 2007-м. Фото из семейного архива.

- И как вы выживали?

- Подрабатывал. Машины мыл.

- Сколько вам тогда лет было?

- 15.

ПРО КУПЮРЫ В ПЯТЬ ТЫСЯЧ

- У вас какие пятитысячные купюры? С Хабаровском?

- Конечно.

- А почему вы так болезненно восприняли, когда у Центробанка возникла идея поменять рисунок на пятитысячных купюрах?

- Это болезненно восприняли хабаровчане. В интернете обсуждали.

- И что?

- Мне удалось договориться о встрече с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной. Выразил мнение хабаровчан и сожаление, что такое решение принято. Я благодарен главе Центробанка, что, не отменяя принятого решения, удалось достигнуть компромиссной позиции: на паритетных началах выпускать банкноты и нового образца с Екатеринбургом, и старого - с Хабаровском - до 2030 - 2035 года.

- А что вы говорили Набиуллиной? Какие доводы привели?

- Я рассказал историю, связанную с Айгуньским договором. Согласно которому огромная дальневосточная территория с Камчаткой, Приморьем, Хабаровским краем была присоединена к Российской империи. Автограф поставил под договором от лица императора граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Это можно сказать, не хабаровская, а дальневосточная купюра.

СЕЛО ПОЛЕТНОЕ

Попов Евгений, фермер: за полгода он уже третий раз у нас в районе.

- Скажите, Евгений, а почему к вам Дегтярев, говорят, зачастил?

- Не только ко мне.

- А?

- Не только ко мне, говорю.

- А к кому еще?

- Я думаю, ко всем сельхозникам, мы же встречаемся - они и говорят.

- А что, постоянно здесь такие проблемы? Поля ваши так дождями заливает, что впору переименовывать село Полётное - в Водяное. Вот и Дегтярев нынче в резиновых сапогах.

- Потому что есть вопросы острые, надо их решать в ручном режиме.

- Помогает вам Дегтярев?

- Поможет. Никуда наш Дегтярев теперь от нас не денется.

- В каком смысле?

- А во всех.

Потом я передал этот наш разговор с фермером - в общих чертах - врио губернатора.

- Что-то зачастили вы сюда, Михаил Владимирович, - намекнул губернатору на разговор с фермером.

- Да не только к нему, - отбился Дегтярев.- У нас фермеров много. И кооперативов.

- А я у него спросил - помогает губернатор? Он засмущался.

- Вообще активным людям хочется помогать. Хочется. Вот кто занимается делом! Евгений Попов участвует во всех мерах поддержки, которые оказывает правительство, - и по линии федеральной, и по краевой.

Во-первых, поможем ему по линии ЧС - мы объявили чрезвычайную ситуацию в связи с переувлажнением почв в двух районах края. Район имени Лазо и Хабаровский. Это позволяет из резервного фонда оказывать поддержку тем, кто потерял имущество - урожай в данном случае.

А во-вторых, сейчас начинаем большую работу по расчистке и восстановлению мелиоративных систем, которые заброшены у нас уже лет 30. А без них мы не можем вести сельское хозяйство таким образом, как хотелось бы. Об этом, кстати, с президентом Владимиром Путиным мы говорили.

Будем еще пробовать новую технологию, которую используют в Голландии, так называемую польдерную.

- Это они у нас ее переняли, да, а теперь голландской будем называть, да?

- Использовать!

В семье Галины и Михаила Дегтяревых - четверо сыновей, лица папы, мамы и детей - на этих матрешках. Фото из семейного архива.

ГУБЕРНАТОРСКОЕ БРАТСТВО

- С кем вы, когда нужно, советуетесь из своих коллег?

- Мне очень просто на этот вопрос ответить. Потому что я окончил Высшую школу госуправления РАНХиГС, которую в разговорной речи называют «школа губернаторов». Ее инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. Из нашего потока теперь уже 12 губернаторов, 3 федеральных министра и еще очень много людей на высоких должностях - и в правоохранительной системе, и в госкорпорациях. Нас этому и учили в общем-то - налаживать горизонтальные связи, чтобы очень быстро в интересах людей принимать решения. Не по методичке, не через десятые руки, не через приемные, а напрямую. Надо решить для региона вопрос? Есть с кем поговорить. Это такое студенческое и губернаторское братство, можно назвать. Однокашники. Так получается.

КОМАНДИРЫ ПУТИНСКОГО ПРИЗЫВА

Уже вернувшись в Москву, я поймал себя на мысли, что Михаил Дегтярев - в той же шеренге молодых руководителей российских регионов, которым едва исполнилось 40 (мой герой перешагнул этот рубеж как раз неделю назад) и которые уже успели показать себя опытными руководителями. Они, хотя посты заняли совсем недавно - кто год назад, а кто и два, смело берутся за решение любых, самых сложных проблем - лишь бы простым людям жить стало легче. Снова вспомнилось фото выпускников «школы губернаторов» (РАНХиГС), которую мне показывал Дегтярев. Кстати, я уже успел сделать интервью и с некоторыми его сокурсниками. С такими же, как и он, молодыми, но дерзкими до работы и боевыми командирами путинского призыва.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Свадебное платье невесты почистили «Пулемёт Дегтярёва» (личный телеграм-канал врио) не потребовался.

Михаил и Галина поженились в 2007-м. Фото из семейного архива.

Вспомнили мы с Дегтяревым и случай почти годичной давности - это когда в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района беременная невеста во время фотосессии вместе с женихом упали с моста (см. «Пулемёт Дегтярёва» у меня всегда заряжен», «КП», 6 августа 2020 г.).

- А что с тем платьем-то потом стало? - спрашиваю у Дегтярева. - Как поживают молодожены?

- Платье отвез в химчистку, почистил, передал женщине.

- А из каких средств?

- Из моих личных.

* * *

"С лестницы всегда лучше видно" - Михаил Дегтярев. Фото: Александр ГАМОВ

...Перед отлетом в Москву я побывал у Дегтярева дома. Квартиру врио губернатора приобрел в ипотеку.

Увидел лестницу-стремянку. Спрашиваю у Дегтярева:

- Она-то вам зачем? С таким-то ростом! (195 см.)

- С лестницы всегда лучше видно.

СПРАВКА «КП»:

*В Аяно-Майском районе в настоящий момент нет большого крана, чтобы разгружать грузы, прибывшие судами для планируемого строительства больницы в селе Нелькан. Поэтому правительством края было принято решение о выделении средств на покупку автокрана грузоподъемностью до 40 тонн.

**C августа 2020-го по июль 2021-го в Хабаровском крае побывали руководители более 20 федеральных министерств и ведомств.