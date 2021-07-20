Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию по-новому

Диспансеризация состоит из двух этапов.

С 1 июля текущего года должна начаться расширенная диспансеризация. Какие нововведения будут реализованы в связи с этим? Узнаем у представителей крупнейшей страховой медицинской компании системы ОМС «СОГАЗ-Мед».

Какие нововведения нас ждут

В числе поручений В. В. Путиным была поставлена важнейшая задача по мониторингу здоровья граждан - обеспечить (начиная с 1 июля 2021 года) углубление программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также ее расширение за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований. Углубленная диспансеризация предусмотрена для граждан, перенесших COVID-19, и направлена на раннее выявление факторов риска развития изменений и предотвращение развития постковидных осложнений. Это особенно важно при наличии сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний.

Какие дополнительные обследования станут доступны в рамках диспансеризации

Диспансеризация состоит из двух этапов:

1 этап:

Проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, признаков хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Включает в себя осмотр врача, расширенное анкетирование о самочувствии и дополнительные обследования:

- измерение насыщения крови кислородом в покое (сатурация);

- спирометрия (оценка функционального состояния дыхательной системы);

- тест с шестиминутной ходьбой (при наличии показаний);

- определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19) средней степени тяжести и выше;

- общий и биохимический анализ крови (вне зависимости от возраста граждан);

- проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).

2 этап:

Проводится в целях проведения дополнительных обследований и консультаций специалистов узкого профиля, исходя из полученных результатов первого этапа, и включает дополнительные обследования:

- проведение эхокардиографии сердца и компьютерной томографии легких (по показаниям);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (по показаниям).

Все дополнительные методы обследований в рамках углубленной диспансеризации позволяют выявить факторы риска развития постковидных осложнений и определить группу пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении и соответствующем лечении (в том числе обеспечение лекарственными препаратами), а также медицинской реабилитации.

Как гражданам узнать, могут ли они пройти диспансеризацию

Медицинские организации готовят списки граждан, которые должны пройти углубленную диспансеризацию, и передают их в территориальные фонды ОМС. Далее списки направляются в страховые медицинские организации, в которых застрахованы граждане. Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию проводится страховыми медицинскими организациями.

Страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» публично и индивидуально информирует застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации и рекомендует внимательно следить за персональными сообщениями с целью прохождения обследований. Своевременно узнать о возможности бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно только если контактный телефон и e-mail, предоставленные вами в страховую медицинскую организацию, являются актуальными. Страховые представители «СОГАЗ-Мед» обращают внимание, если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, не помните, как давно он был выдан, или не уверены в том, что своевременно внесли изменения в персональные данные - обратитесь в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, еще до посещения врача.

Важно отметить, что гражданам для прохождения диспансеризации необходимо будет предварительно записаться в свою поликлинику по прикреплению на портале «Госуслуги» или в поликлинике по месту жительства. В день посещения с собой на прием к врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.

- Важно помнить, что профилактика заболеваний включает в себя не только прохождение диспансеризации, но и ежедневную заботу о себе и своем здоровье: режим сна, питание, физическую активность. Найдите время для своего здоровья, пройдите диспансеризацию, - отметил Дмитрий Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Подробную информацию о диспансеризации все граждане могут узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация». Застрахованные в «СОГАЗ-Мед» также могут обратиться за разъяснением вопросов о прохождении диспансеризации к страховым представителям в офисах или по круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-100-07-02.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает первое место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и города Байконур. Количество застрахованных - 44 миллиона человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.