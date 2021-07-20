«Не все гладко, но есть реальные действия» - эксперты оценили итоги работы Дегтярева за год

За первые два месяца на посту руководителя края Михаил Дегтярев побывал во всех районах. Фото: Правительство Хабаровского края

Коронавирус, риск не подготовиться к отопительному сезону, сотня неподписанных документов, скандирующие на главной площади люди - этим всем встретил Хабаровский край Михаила Дегтярева. Спустя год в копилке сделанного у врио губернатора даже больше, чем у некоторых губернаторов за полноценный срок работы.

- Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации всех Ваших навыков, способностей, талантов, - именно с этими словами президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года предложил Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край.

Утром следующего дня он уже сошел с самолета в аэропорту Хабаровска. После, признался, с собой вез не много: икону Валаамской богородицы и конечно тех, кому доверяет. Коллеги, которые и спустя год работают в регионе.

Михаил Дегтярев предпочитает решать проблемы людей на местах. Фото: Правительство Хабаровского края

Раскачиваться было некогда. Кипа документов, которые без подписи не могли запустить необходимые для жизнедеятельности региона процессы. Отопительный сезон, который из-за нерасторопности мог на Севере края сорваться. Паводок, который подкрадывался. Все это нужно было решить здесь и сейчас.

Дегтярев, понимая, что на бумагах одно, а в реальности может быть совершенно другое, поехал по краю. За два месяца он побывал во всех районах. В некоторых руководителя региона не видели десятилетия, уж слишком хлопотно и некомфортно ехать.

Под Советской Гаванью его встретила вереница машин. Внимание привлекли клаксонами. Не проехал мимо. Подошел. И если в первые минуты люди, перебивая друг друга выкрикивали негатив и недовольство политической обстановкой в крае, то через 15 минут начали слушать Дегтярева и соглашаться с идеями. Именно там ему пришла в голову мысль создать Народный совет. Чтобы каждый желающий мог не просто высказать свое мнение, но и предложить пути решения той или иной проблемы. Спустя несколько месяцев после создания совета, эксперты его назвали эффективным механизмом, людей слышат.

Дегтярев приехал в неспокойное для Хабаровского края время. Ежедневно на главной площади люди кричали разное. И даже были столкновения с правоохранителями, но несмотря на это он вышел в толпу. Выслушал, ответил на вопросы. Хотя говорить с несколькими сотнями человек, которые пытаются перекричать друг друга, весьма сложно. Сейчас говорить уже проще, констатируют политологи.

- То, что было тогда и сейчас, год спустя, совсем разное. Дегтяреву удалось выстроить диалог. Негатив снят, конечно, пока полного взаимопонимания нет, но нет и неприятия. Я бы назвал это благожелательным нейтралитетом, при этом благожелательный – ключевое слово. Люди видят работу с федеральным центром, ждут денег. Второй момент выстроена программа. Все болевые точки изучены, причем оперативно. Цели задачи поставлены и есть понимание, как их решать. Безусловно, люди настороженно пока относятся, ведь на примере многих губернаторов, в том числе в соседних регионах, видят, что после выборов запал иссякает. Но судя по манере работать, Дегтярев активность не снизит и после выборов, - отмечает директор института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин.

С первых дней слышалось в адрес Дегтярева: «временщик, не надолго, будет разрываться между Москвой и Хабаровском, семью никогда не перевезет». То, что хочет остаться, доказал через несколько месяцев. Первая в жизни ипотека взята в Хабаровске. Семья переехала. Дети ходят в муниципальную школу. Шаги в работе тоже активны.

Как только люди активнее пошли на вакцинацию и препарат закончился, звонком министру здравоохранения страны вопрос был решен. Спустя сутки край получил 50 тысяч доз. Фото: Правительство Хабаровского края

- Учитывая, как встретили Дегтярева в крае, он выбрал оптимальную политику. Сейчас оценивать глобально пока нельзя, времени прошло не много. Но видно, что фундамент для работы создан. Дела есть. Транспортный налог, к примеру – серьезный вопрос. Долго говорили и просили пересмотреть его. Дегтярев сделал и практически сравнял с Приморским краем, - отмечает председатель общественного совета министерства транспорта и автодорожного хозяйства Хабаровского края, Игорь Пугачев.

Эксперты разных областей подчеркивают, говорить с населением края власти наконец-то стали делами. Поднят вопрос дольщиков. Регион наконец-то зашел в федеральный фонд поддержки обманутых дольщиков. Объекты взяты на достройку, за некоторые люди уже начали получать компенсации.

Началась масштабная модернизация системы ЖКХ. В Верхнебуреинском районе, к примеру, устанавливаются новые котельные. Но главное, жители децентрализованных районов уже в конце 21 года увидят совершенно другие цифры в квитанциях. Тариф снижен на 10%. И это чисто политическая воля.

Лоббизм. Для Хабаровского края за год это понятие начало видится в позитивном смысле. Многие вопросы Дегтярев решает благодаря своим рабочим связям в кабинетах федерального правительства. С первых дней, он сказал, что просить помощи не стыдно. И начал просить, причем весьма убедительно. Уже в конце июля (спустя неделю после назначения врио) Хабаровский край получил оборудование и препараты для лечения ковид. Только потому, что глава региона ситуацию не стал умалчивать и «рисовать» позитивные цифры. Не тот случай, ведь за каждой такой цифрой жизнь.

Кстати так потом было и с вакциной от коронавируса. Как только люди активнее пошли на вакцинацию и препарат закончился, звонком министру здравоохранения страны вопрос был решен. Спустя сутки край получил 50 тысяч доз.

- Почему не избрали Шпорта. Он не делал ничего для края. Сложно сейчас вспомнить реальные вещи. Фургал был достаточно умелым пиарщиком. Он единственный после Ишаева ориентировал пиар на жителей края, каких-то реальных шагов ну тоже нет. У Дегтярева сейчас не все гладко, но есть реальные действия. Мы видим попытки реальных шагов, достаточно активные попытки. Деньги на дорожное строительство, деньги на ремонт дворов. Все это есть. Сможет ли это переломить изначально негативный настрой, предугадать сложно. Покажут выборы, - говорит Леонид Бляхер, профессор Тихоокеанского государственного университета.