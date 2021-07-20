Диаспора - это звучит нежно: в Хабаровске прошли дни армянской культуры

Заместитель председателя регионального объединения общий российского союза армян России в Хабаровске Аветик Галстян. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Армяне давно и дружно живут в Хабаровске. Они считают Дальний Восток своей второй родиной, но при этом первую - главную - свою родину любят горячо и беззаветно. Как они живут среди нас? Какое место занимают в дружной краевой семье народов? На вопросы корреспондента «Комсомольская правда» - Хабаровск» ответил заместитель председателя регионального объединения российского союза армян России в Хабаровске Аветик Галстян.

- Насколько многочисленна армянская диаспора в Хабаровском крае?

- Наверное, для Дальнего Востока достаточно велика. У нас в крае около десяти тысяч армян. Но эта цифра постоянно меняется - люди приезжают, уезжают, есть и сезонные работники. С другой стороны, это немного. Хотя бы по сравнению с тем же Краснодарским краем и Крымом, где проживает порядка 600 тысяч армян. Все это исторически получилось. В самой Армении, на нашей родине, живет три миллиона человек. А за границей - около 10 миллионов. Такое рассеяние - не наша вина, скорее наша беда. Все помнят трагические события начала ХХ века. Нас разбросала по миру не какая-то, упаси господи, тяга к бродяжничеству, а горестные и страшные обстоятельства. Наши деды и отцы уезжали, чтобы выжить и сохранить свои семьи. Поэтому нежная любовь к земле родной пылает в каждом армянском сердце, поэтому мы так сплочены в любой стране.

- И во многих странах, в разных столицах существуют храмы армянской апостольской церкви. Ждать ли нам такого в Хабаровске?

- Не просто ждать и не просто надеяться. Храм будет. Уже выделена земля. Уже получены все разрешительные документы. Уже начались и идут земельные работы. Я думаю, что в этом году уже мы заложим фундамент храма. Кресты армянской церкви будут сиять на фоне синего неба на Воронежском шоссе. Я уверен, что церковь станет местом притяжения не только армян Хабаровского края, но вообще многих дальневосточников. Ведь храм станет местом, прежде всего, культурного притяжения всех людей, которым небезразлична культура нашего народа. А религия… Разница между армянской апостольской церковью и православием совсем невелика. Мы все христиане. И могу сказать, что различий между нашими конфессиями гораздо меньше, чем, скажем, между православием и католицизмом. Это опять же исторически обусловлено. Армения - первая страна в мире, которая официально приняла христианство в качестве государственной религии. Произошло это в IV веке. Подчеркну также, что церковь строится исключительно на пожертвования членов армянского землячества в Хабаровском крае и не только.

- Вы сказали - место культурного притяжения. Что вы имели в виду?

- Армянское сообщество живет напряженной культурной жизнью. Мы очень яркий народ с сильными, древними традициями. Мы и так уже давно стали культурным явлением Хабаровска. Буквально с того момента, как в 2009 году организовался союз армян в России в Хабаровском крае. Многие знают наш танцевальный ансамбль, мы ведем обучение национальным танцам и игре на армянских музыкальных инструментах. Например, на дудуке - это такая флейта из абрикосового дерева. Волшебная вещь. У нас действует воскресная школа. Дети изучают там армянский язык. Причем, замечу, дети разных национальностей. Наш язык очень емкий и красивый, это язык любви и семьи. До недавнего времени мы выпускали и армянскую газету в крае. Но сейчас надобность в этом отпала - больше общаемся в социальных сетях.

- Дни армянской культуры проходят в Хабаровске регулярно?

- Каждый год. До начала пандемии это был многодневный праздник - с полноценной культурной программой, с дегустацией знаменитых блюд неповторимой национальной кухни. Проводили футбольные турниры. Мы тоже подпали под коронавирусные ограничения, к сожалению. Тем не менее в этом июле все же провели «абрикосовый праздник» - в кинотеатре «Совкино». Был концерт, показали фильм.

- Кстати, почему называют «абрикосовый праздник»?

- Это из легенды. Согласно ей, абрикос, который называют еще «армянской сливой, был первым растением, которое библейский Ной высадил в землю после того как во время потопа причалил и высадился на горе Арарат. И вообще абрикос - символ нашей страны. И в «абрикосовые дни» мы стараемся максимально полно и красочно рассказать об Армении, ее природе и традициях. Вот и в этом году был показан фильм «Армения - земля Ноя». Это как бы репортаж о нашей родине, ее достопримечательностях, туристических центрах, природе, традициях, обычаях, национальных привычках и кулинарии. Его можно посмотреть в интернете. Обещаю - скучать не придется. Также в «Совкино» на втором этаже представили тематическую выставку хабаровского фотохудожника Светланы Тикановой. Она сначала снимала жизнь армян в Хабаровском крае, женщин, детей. Потом полетела в Армению и делала фотозарисовки уже там. Проект называется «Листья и корни». Прямо за душу хватает, очень советую.

- Давайте вспомним знаменитых армян: Иван Айвазовский - Ованнес Айвазян. Стив Джобс - усыновлен армянкой Кларой Агопян. Шарль Азнавур. Сергей Лавров - армянин по отцу. Ирина Аллегрова. Авраам Руссо - Абрахам Ипджян. Артур Чилингаров. Гарри Каспаров. Даже Владимир Немирович-Данченко. Дополните список из тех, кого вы знаете лично.

- А я назову одного из самых значительных армян Хабаровска. Это Тигран Ахназарян - бывший главный дирижер и художественный руководитель Дальневосточного академического симфонического оркестра и камерного оркестра «Серенада». Выдающийся человек. Он из знаменитой музыкальной семьи, отец и мать - профессора, Тигран - старший брат виолончелиста Нарека Ахназаряна, победителя конкурса имени Чайковского.

- Есть сведения, что представители армянского сообщества региона пытаются наладить побратимские связи с одним из городов Армении…

- Не просто связи, а официально стать городами-побратимами. Мы ведем переговоры с руководителями города Гюмри. Люди постарше помнят его под именем Ленинакан. Он был сильно разрушен землетрясением в конце 80-х годов прошлого века, но сейчас восстановился и стал вторым по величине и значимости городом Армении. Наш соотечественник, депутат городской думы Хабаровска Тарон Григорян реализует сейчас эту идею. Надеюсь, у него получится. Это выгодно обоим городам во всех смыслах. Прежде всего, в туристическом и культурном. В Гюмри потрясающая природа, и до моря недалеко. Прорабатывается вопрос об обмене студентами. Должны скоро подписать побратимское соглашение. Хорошо будет всем.