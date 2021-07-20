Мину времен Второй мировой войны для поражения солдат откопали в Комсомольске

Мина применялась во Второй мировой войне для поражения солдат. Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

В комсомольском садовом товариществе «Подгорное» идет ожидаемый всеми ремонт дороги. 20 июля рабочие уперлись во что-то твердое. Решили раскопать и обнаружили советскую минометную мину, которая применялась для поражения живой силы.

Снаряд рабочие нашли около 17:00 часов. На место прибыла группа разминирования комсомольского ОМОН, территорию оцепили. Ремонт дороги из-за опасного клада пришлось остановить.

Место находки опасного клада оцепили. Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

- Инженер-сапер обследовал боеприпас и установил, что им является 82-миллиметровая минометная мина без взрывателя, имеющая значительные следы коррозии. Снаряд был передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы, - прокомментировал «КП» Владислав Шевченко, начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Найденная минометная мина родом из Советского Союза, применялась во Второй мировой войне для поражения солдат. Снаряд начинали осколками, которые могли разлетаться на расстояние до 60 метров от места взрыва.