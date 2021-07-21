Хабаровский край вышел на плато по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусная обстановка в Хабаровском крае оставляет желать лучшего. Однако, как отмечают эксперты, регион достиг плато третьей волны. Рост заболеваемости за прошедшую неделю незначительный, а в начале недели слегка уменьшилась нагрузка на коечный фонд.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Какой-никакой стабильности достиг Хабаровский край в вопросе распространения коронавируса. Ежедневно в регионе регистрируется от 300 до 330 новых случаев. Так, за прошедшую неделю ковидом заболели 2317 человек, что всего на 120 больше, чем неделей ранее.

- Заболеваемость остается достаточно высокой. Например, снижение заболеваемости в форме ОРВИ незначительное, всего на 1% в сравнении с предыдущей неделей. Удельный вес внебольничных пневмоний увеличился и составил 23% против 19% на прошлой неделе, а показатель заболеваемости увеличился на 30%. А вот бессимптомные формы остались на уровне прошлой недели, - рассказала Светлана Лосева, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Болеют жители края всех возрастов и профессий. Так, 86% от всех болеющих - это взрослые люди, а 40% - работающее население. При этом заболеваемость среди детей сохранилась на уровне прошлой недели. Наибольшее число новых случаев выявлено в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Вяземском, Верхнебуреинском и районе имени Лазо.

При этом не обошлось и без хороших новостей. Так, карантинные ограничения полностью сняты с поселка Новое Устье Охотского района. За последние две недели там не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

ОБСТАНОВКА

В свою очередь министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко подчеркнул, что ситуация хоть и остается напряженной, но в целом стабилизируется. Сейчас в регионе развернуто 2027 коек. К тому же резерв по койкам в ковидных госпиталях еще значительный, и регион при необходимости готов увеличить количество коек еще на треть.

- Сегодня у нас произошло очень знаковое событие. По оперативным данным мониторинга, у нас впервые за последнюю неделю произошло снижение количества занятых ковидных коек на 47 штук. Для нас это принципиально. В последние шесть-восемь дней мы видим некую стабилизацию с колебаниями по количеству заболевших. То же самое мы отмечаем и по работе скорой медицинской помощи. В основном теперь меньше тысячи вызовов по городу Хабаровску, - рассказал Юрий Бойченко.

В свою очередь зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что Хабаровский край проходит третью волну коронавируса значительно лучше, чем другие регионы страны. Например, уровень смертности в крае гораздо ниже общероссийских показателей. Эксперты отмечают, что сейчас важно тщательно подготовиться к предстоящему учебному году. Для этого стоит проверить рециркуляторы и наличие дезрастворов в достаточном объеме.

- Это большая заслуга здравоохранения, что мы не испытываем необходимости в кислороде, расходных материалах, ведь все это есть. Прошу консолидации усилий, волонтерской деятельности, чтобы мы справились с ковидом и начали новый учебный год успешно, - добавил Евгений Никонов.

ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация продолжает набирать обороты по всему региону. Так, за прошлую неделю прививку сделали 23 603 человека, что на 35% больше, чем неделей ранее. Особое внимание стараются уделить тем сферам, работники которых чаще остальных контактируют с людьми.

С 21 июля новый пункт вакцинации для студентов вузов открывается на базе ДВГМУ. А днем ранее мобильный пункт открылся на базе ЦОУ «Мой бизнес». Всего с начала вакцинации прививку от COVID-19 сделали 222 880 жителей края, из них 148 786 человек полностью завершили вакцинацию.