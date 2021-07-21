Абитуриентам из Хабаровского края предоставят общежития в СФУ

Кампус СФУ - это город в городе.

Абитуриенты из разных городов России, поступающие в Сибирский федеральный университет в Красноярске, будут обеспечены общежитиями. На размещение могут претендовать как бюджетники, так и поступившие на платное отделение. В 2019 году, благодаря Всемирной зимней универсиаде, в СФУ был увеличен жилой фонд и обновлен кампус. Для первокурсников будет выделено более 4500 мест в общежитиях квартирного и коридорного типов. На сегодняшний день в распоряжении университета 30 общежитий. Стоимость проживания – от 710 до 1256 рублей в месяц в зависимости от типа общежития.

В кампусе СФУ все продумано и сделано для учебы, спорта и отдыха. Внутри каждой из трех резиденций расположены спортплощадки с уличными тренажерами, поля для игры в футбол, волейбол и баскетбол с искусственным покрытием, бассейны, а также амфитеатры и шезлонги, где можно собираться группой, проводить культурные и образовательные встречи. В черте кампуса находится современная студенческая поликлиника – Медицинский центр СФУ. В новых общежитиях квартиры оборудованы мебелью и необходимой бытовой техникой: плитами, холодильниками, стиральными машинами. В каждой квартире есть ванная и кухня. Внутри общежитий – продуктовые магазины, тренажерные залы, помещения для работы и отдыха. Сейчас строится еще один комплекс из трех общежитий на 1328 мест, получивший название «Университетский». Он будет введен в 2022 году.

КОНКРЕТНО

Документы в СФУ можно подать:

- онлайн через АИС «Абитуриент»,

- через портал «Госуслуги»,

- с помощью операторов почтовой связи,

- лично в университете.

На сайте, созданном специально для абитуриентов, можно найти ответ на любой вопрос.

Перечень документов для поступления смотрите на сайте СФУ.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру горячей линии 8-800-550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного) или пишите по адресу zayavlenie@sfu-kras.ru.