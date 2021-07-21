Автомобилистам Хабаровского края облегчили жизнь. Фото: Максим МОЛОТОВ

Одним из безусловных позитивных респектов Михаила Дегтярева гражданскому обществу за истекший год является облегчение участи автовладельцев в Хабаровском крае. По инициативе врио губернатора Закдума края приняла поправки в закон о региональных налогах в части снижения транспортного налога с 1 января 2021 года.

Снижение это составляет: для автомобилей старше 3 лет – на 11% (например, ставка налога на автомобили этой категории мощностью менее 100 л.с. будет в 1,5 раза ниже, чем в Приморском крае). Если авто старше 10 лет – падение будет на 29% (ставка налога на автомобили этой категории мощностью свыше 250 л.с. – в 2,2 раза ниже, чем в Приморском крае)

Снижение ставок затрагивает 96% автомобилистов в Хабаровском крае.

Есть еще и льгота – для многодетных семей: на один автомобиль в семье мощность до 200 л.с. ставка снижена в 2 раза.

- Изменение налогообложения является объектом пристального внимания со стороны бизнес-сообщества и со стороны обычных граждан. Потому что сегодня сложно найти субъекты общественных отношений, которые не являются плательщиками налогов. Если говорить об изменениях, которые были внесены в конце 2020 года в закон Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах», то, безусловно, они коснулись как организаций, так и физических лиц. И как раз уменьшение в отношении последних транспортного налога является ярко выраженный социальный характер. Потому что сегодня почти каждая семья имеет автомобиль, а часто и не один. Это ощутимая фискальная нагрузка – транспортный налог. И, конечно, когда они снижается, такое событие чисто психологически оценивается благосклонно массой людей. Льготы, установленные по транспортному налогу для физических лиц в части снижения налоговых ставок, касаются автомобилей, владельцы которых, как правило, относятся к среднему классу. И совершенно естественно, что уменьшение платежей для среднестатистических семей нашего региона можно рассматривать как существенная финансовая поддержка. И поддержка эта предоставлена руководством нашего региона, - комментирует кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой экономики и финансового права Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС», заместитель председателя общественного совета Минфина Галина Цветова.

Уменьшение транспортного налога на разных автовладельцах скажется по разному. Некоторые сэкономят 100 рублей. Владельца новых мощных внедорожников – несколько тысяч.