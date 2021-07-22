Финансовая безопасность: как сохранить свои счета и личные данные

МВД и банки ежедневно информируют население о методах защиты от мошенничества Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наверняка каждый из нас в своей жизни сталкивался с мошенничеством. Это всем известные звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков, сообщения о случайном переводе денег, обещания вознаграждения за прохождение опросов, предложения получить дополнительную выплату и многое другое. Сталкиваются ли жители Хабаровского края с мошенниками, как на них реагируют, и как обезопасить свои финансы? Эти и другие вопросы обсудили с начальником пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ириной Щёголевой, заместителем управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Алексеем Близнюковым и руководителем направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО «Сбербанк» Константином Михайловым.

- Обращаются ли жители Хабаровского края по случаям мошенничества?

- Стоит отметить, что полицией и банками проводится масштабная работа: это ежедневное информирование населения о преступлениях, которые совершаются с использованием IT-технологий, гражданам рассказывают о методах защиты от них, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. - Сотрудники полиции проводят не только беседы, но также и огромные усилия приложены к проведению акций и мероприятий, вплоть до поквартирных обходов и вручение памяток. Но граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников и терять свои денежные средства. Например, на днях жительница Комсомольска-на-Амуре стала жертвой мошенников, она перевела им более трех миллионов рублей. Женщина отдавала деньги поэтапно в течение нескольких месяцев. Ей пришлось даже продать недвижимость. Только за шесть месяцев этого года в подразделениях полиции региона зарегистрированы уже более тысячи заявлений о дистанционных мошенничествах. Эта цифра чуть выше, если сравнивать с прошлым годом.

Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Какие вы фиксируете способы мошенничества? Какие основные схемы мошенничества сейчас используются? Какие случаи встречаются на вашей практике?

- Более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Фишинг - способ получения логина и пароля к системе интернет-банка. Это позволяет добраться до счетов. Здесь вывод простой: человек может стать жертвой злоумышленников, когда сам передает личные персональные данные, - пояснил заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Алексей Близнюков. - Мошенники постоянно меняют свою тактику. Основная масса мошеннических атак приходится на середину рабочей недели, когда люди загружены работой и могут снизить свою бдительность в бытовых вопросах.

Алексей Близнюков, заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Фото: Сергей ПЯТКОВ

- На первом месте до сих пор остается один способ мошенничества - это звонок от имени службы безопасности банка. Клиента вводят в заблуждение, что его средства находятся под угрозой, и заставляют выполнить какие-то действия. Сценарии диалога могут быть совершенно различными, но суть остается одна и та же, - рассказал руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО «Сбербанк» Константин Михайлов. - Человека заставляют, например, перевести денежные средства на так называемые защищенные счета, которых на самом деле не существует. Вернуть потом деньги практически невозможно, вопрос решается через суд. И вторая по распространенности схема с использованием кредитов. Клиента пытаются убедить, что от его имени пытаются оформить кредитный продукт, и чтобы защититься от этой операции, необходимо оформить на себя кредит на ту же сумму и совершить перевод средств на специальный счет. Это якобы позволит сохранить деньги.

Константин Михайлов, руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО Сбербанк Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Как действовать человеку сразу, как только он понял, что его «развели» мошенники? Куда звонить?

- Важно незамедлительно обратиться в банк, а также использовать телефоны с обратной стороны карты, с сайта банка или указанные в договоре. Если пострадали средства, то необходимо привлекать уже правоохранительные органы, - ответил на вопрос заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Алексей Близнюков.

- Если вы понимаете, что вас вовлекли в какую-то мошенническую схему, первое, что необходимо сделать, это заблокировать банковскую карту и личный кабинет. Также нужно сообщить о ситуации в банк, получить выписки со счетов, чтобы понять, о какой сумме идет речь и какой масштаб проблемы. И, конечно, обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением, - говорит руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО «Сбербанк» Константин Михайлов.