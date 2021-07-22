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Общество22 июля 2021 6:00

Финансовая безопасность: как сохранить свои счета и личные данные

Прямой эфир 21 июля на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
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МВД и банки ежедневно информируют население о методах защиты от мошенничества

МВД и банки ежедневно информируют население о методах защиты от мошенничества

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наверняка каждый из нас в своей жизни сталкивался с мошенничеством. Это всем известные звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков, сообщения о случайном переводе денег, обещания вознаграждения за прохождение опросов, предложения получить дополнительную выплату и многое другое. Сталкиваются ли жители Хабаровского края с мошенниками, как на них реагируют, и как обезопасить свои финансы? Эти и другие вопросы обсудили с начальником пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ириной Щёголевой, заместителем управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Алексеем Близнюковым и руководителем направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО «Сбербанк» Константином Михайловым.

- Обращаются ли жители Хабаровского края по случаям мошенничества?

- Стоит отметить, что полицией и банками проводится масштабная работа: это ежедневное информирование населения о преступлениях, которые совершаются с использованием IT-технологий, гражданам рассказывают о методах защиты от них, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. - Сотрудники полиции проводят не только беседы, но также и огромные усилия приложены к проведению акций и мероприятий, вплоть до поквартирных обходов и вручение памяток. Но граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников и терять свои денежные средства. Например, на днях жительница Комсомольска-на-Амуре стала жертвой мошенников, она перевела им более трех миллионов рублей. Женщина отдавала деньги поэтапно в течение нескольких месяцев. Ей пришлось даже продать недвижимость. Только за шесть месяцев этого года в подразделениях полиции региона зарегистрированы уже более тысячи заявлений о дистанционных мошенничествах. Эта цифра чуть выше, если сравнивать с прошлым годом.

Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю

Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю

Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Какие вы фиксируете способы мошенничества? Какие основные схемы мошенничества сейчас используются? Какие случаи встречаются на вашей практике?

- Более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Фишинг - способ получения логина и пароля к системе интернет-банка. Это позволяет добраться до счетов. Здесь вывод простой: человек может стать жертвой злоумышленников, когда сам передает личные персональные данные, - пояснил заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Алексей Близнюков. - Мошенники постоянно меняют свою тактику. Основная масса мошеннических атак приходится на середину рабочей недели, когда люди загружены работой и могут снизить свою бдительность в бытовых вопросах.

Алексей Близнюков, заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО

Алексей Близнюков, заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО

Фото: Сергей ПЯТКОВ

- На первом месте до сих пор остается один способ мошенничества - это звонок от имени службы безопасности банка. Клиента вводят в заблуждение, что его средства находятся под угрозой, и заставляют выполнить какие-то действия. Сценарии диалога могут быть совершенно различными, но суть остается одна и та же, - рассказал руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО «Сбербанк» Константин Михайлов. - Человека заставляют, например, перевести денежные средства на так называемые защищенные счета, которых на самом деле не существует. Вернуть потом деньги практически невозможно, вопрос решается через суд. И вторая по распространенности схема с использованием кредитов. Клиента пытаются убедить, что от его имени пытаются оформить кредитный продукт, и чтобы защититься от этой операции, необходимо оформить на себя кредит на ту же сумму и совершить перевод средств на специальный счет. Это якобы позволит сохранить деньги.

Константин Михайлов, руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО Сбербанк

Константин Михайлов, руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО Сбербанк

Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Как действовать человеку сразу, как только он понял, что его «развели» мошенники? Куда звонить?

- Важно незамедлительно обратиться в банк, а также использовать телефоны с обратной стороны карты, с сайта банка или указанные в договоре. Если пострадали средства, то необходимо привлекать уже правоохранительные органы, - ответил на вопрос заместитель управляющего ВТБ по Хабаровскому краю и ЕАО Алексей Близнюков.

- Если вы понимаете, что вас вовлекли в какую-то мошенническую схему, первое, что необходимо сделать, это заблокировать банковскую карту и личный кабинет. Также нужно сообщить о ситуации в банк, получить выписки со счетов, чтобы понять, о какой сумме идет речь и какой масштаб проблемы. И, конечно, обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением, - говорит руководитель направления отдела кибербезопасности по Дальнему Востоку ПАО «Сбербанк» Константин Михайлов.

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