«Дома его ждет жена»: хабаровчанин вышел на улицу рано утром без телефона и не вернулся

Пак Гын Сек вышел ранним утром из дома, не взяв с собой даже телефон Фото: скриншот

В Хабаровске в районе Железнодорожной больницы пропал пенсионер Пак Гын Сек. Мужчина 74 лет вышел из дома 21 июля и до сих пор не дает о себе знать. Родственники бьют тревогу и просят помочь с поисками, сообщает «КП»-Хабаровск».

- Пак Гын Сек вышел ранним утром из дома, не взяв с собой даже телефон. Все его вещи остались в квартире. Он ушел в неизвестном направлении, до сих пор не знаем, где он. Прочесали весь район, но он как в воду канул. Дома его ждет жена. Живут они дружно, поругаться супруги не могли, - рассказали корреспонденту в поисковом движении «Лига Спас».

В момент пропажи на мужчине были темные спортивные штаны, футболка, черная кепка и синие кроссовки. Сам он ростом 167 сантиметров, худощавого телосложения. На голове седые короткие волосы.

Пенсионер может быть дезориентирован, возможно, ему нужна медицинская помощь.

Если вы знаете местонахождение потерявшегося, просьба сообщить по телефонам: 8-914-190-12-17, 8-914-192-41-97. Также вы можете обратиться в службу «112».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.