«Зверье убито, люди в ужасе»: стена огня охватила сопку в тайге на Колыме

На опубликованных кадрах стена огня полностью охватила сопку на перевале Нартовый. Скриншот: vesma.today Фото: Скриншот с видео

Происходящее в Магаданской области можно назвать кошмаром. В регионе полыхают десятки тысяч гектаров леса и полей. Пламя уничтожает тайгу, губит животных, пугает людей. Один из лесных пожаров удалось снять местным рыбакам. Страшные кадры обсуждают пользователи соцсетей.

- Ужас. Пламя гудит, - говорит автор видео.

На опубликованных кадрах стена огня полностью охватила сопку на перевале Нартовый. Пламя растянулось на несколько километров в длину. Сквозь густой черный дым от пожара можно разглядеть окрашенное в оранжевый цвет небо. Жутко.

Пламя и дым убивают животных, заставляют их бежать и искать укрытия. Из-за горящих лесов города и поселки Колымы окутало смогом. Едкий дым идет в регион и из соседней Якутии, где катастрофические природные пожары прошли около 1,5 миллиона гектаров.

- Все зверье загублено, убито, люди в ужасе, - пишут пользователи соцсетей.

- Опять нечем дышать, все в дыму.

- Страшно очень за природу.

В минприроды Колымы сообщили, что на видео запечатлен контролируемый встречный пал.

- Он был пущен для защиты линии электропередачи. Ситуация находится на контроле, - добавили в ведомстве.

Сейчас в регионе продолжают действовать 11 лесных пожаров на площади 76 тысяч гектаров. И это несмотря на прошедшие дожди. За сутки ликвидированы три пожара на площади 58 313 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.