Новый паводок: почти на два метра может вырасти уровень Амура у Хабаровска

В верховьях Амура вновь зарождается паводок, который стремительно идет в Хабаровский край Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Едва Хабаровск успел оправиться от июльского паводка, как приближается новая волна. Уровень Амура может подобраться к опасным значениям не только у берегов краевой столицы, но и ниже по течению. Гребень нового паводка ожидается в августе.

Июльский паводок в Хабаровском крае прошел относительно спокойно. До опасных отметок уровень Амура не добрался, катастрофических последствий удалось избежать. Ущерб «большая вода» нанесла островным дачникам в Хабаровске и жителям ниже по течению. Сейчас Амур успокоился: у краевой столицы уровень реки падает, и на 22 июля составляет 355 сантиметров, у Комсомольска - 472 сантиметра.

Казалось бы, можно выдохнуть, но в верховьях Амура вновь зарождается паводок, который стремительно идет в Хабаровский край. Свою лепту вносят сбросы с Бурейской гидроэлектростанции и сток реки Сунгари. До региональной столицы гребень наводнения дойдет к 1-2 августа. Уровень Амура может подняться почти на два метра - до 470-550 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления (НЯ) - 450, а опасного (ОЯ) - 600 сантиметров.

К 8-10 августа паводок придет в Комсомольск. Здесь уровень Амура предварительно составит 550-600 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления - 450, опасного - 650 сантиметров.

В Николаевск гребень прибудет 16-19 августа. Прогнозируемые отметки Амура - 200-250 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления здесь - 250, опасного - 350 сантиметров.

- В зону предполагаемого паводка попадают районы, которые находятся вдоль русла Амура с затоплением пойменных и низких участков местности. Это Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский, Ульчский районы. Силы и средства готовы к реагированию на возможные ЧС, - сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

В угрожаемую зону попадают Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный острова, а также более 1500 огородов, внутрипоселковые дороги.